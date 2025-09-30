“La zamacueca fusión de elementos culturales”, madre de la zamba nacional argentina.

Hilda Ruiz: “Para los salteños con mucho honor y mucho orgullo se considera el día nacional de la zamba el 29 de septiembre por el natalicio de nuestro querido Cuchi Leguizamón”

En diálogo con ‘Máxima Mañana’ por Cadena Máxima, Hilda Estela Ruiz, profesora y gestora cultural salteña se refirió a un trabajo presentado en el Abril Cultural Salteño 2025 sobre el origen y el trayecto que hace la zamba para llegar a lo que es hoy.

“Para dilucidar el origen vamos a retrotraernos a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX aparece una danza que nosotros llamamos danza madre que es la fusión de elementos culturales que se la llamó ZAMACUECA”, que toma de países de cultura europea, aborigen y africana “expresó.

Esta danza hace todo un proceso que va incorporando elementos de distintos lugares, por ejemplo en Chile toma el nombre de cueca, luego se convierte en marinera peruana en honor a los marinos, pasa a Mendoza donde se la conoce como cueca cuyana y después por Bolivia como cueca boliviana pero todo tiene una sola danza madre.

Según los investigadores como Carlos Vega uno de los primeros folclorologos dice que los pasos de esta danza se asemeja al coqueteo del gallo a la gallina, es una danza considerada también algo erótica.

“Hay mucho mas de historia, es un proceso muy largo hasta llegar a nuestro país por eso honramos esta danza “agregó.

Finalmente la investigadora en el tema contó la historia de LA POMEÑA.