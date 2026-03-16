CUÁLES SON LOS OBJETIVOS BÉLICOS

Trump puso en la mira al puerto marítimo por el que pasa el 90% de la exportación petrolera de Irán. El país de medio oriente busca responder con ataques a empresas estadounidenses.

Kharg es una pequeña isla de coral en el Golfo Pérsico de 24 km cuadrados pero de gran valor estratégico ya que alberga el puerto marítimo por el que pasa el 90% de la exportación petrolera de Irán. Donald Trump aseguró que recientes ataques de su Ejército habían “destruido totalmente” buena parte de la isla pero que podrían venir otros ataques “solo por diversión”.

La isla de Kharg se ha convertido en un polo de interés en los esfuerzos por forzar a Irán a aflojar el bloqueo selectivo que mantiene sobre el estrecho de Ormuz. Los recientes ataques sobre la infraestructura militar de Kharg han sido celebrados por Trump como un trofeo de guerra, mientras amenaza con ampliar la ofensiva; lo que puede desatar consecuencias incalculables en la escalada del conflicto.

El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, ya había advertido que “el Golfo Pérsico se teñirá con la sangre de los invasores” si las islas iraníes son invadidas.

El valor estratégico de la isla de Kharg

A través de los dos muelles de la terminal petrolera de la isla pasa el 90% de las exportaciones de crudo de Irán. Hasta siete millones de barriles al día se pueden cargar en esos muelles, el equivalente a diez buques superpetroleros cada 24 horas; pero el rendimiento máximo podría llegar a los 10 millones.

Además, Kharg tiene depósitos de almacenamiento y está emplazada sobre un yacimiento petrolífero cuatro veces mayor que su territorio.

Desde que comenzó la guerra, Irán ha exportado 13,7 millones de barriles. La mayoría de ellos han sido cargados en la isla de Kharg.

La infraestructura y las características marítimas la hacen sumamente eficiente para el negocio del petróleo.

Los ataques iraníes

La Guardia Revolucionaria Iraní amenazó con atacar empresas estadounidenses en Medio Oriente si sus infraestructuras energéticas son embestidas.