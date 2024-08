Majdalani y Bosco ganaron Medalla de Platra en Vela en los Juegos Olímpicos

La pareja náutica logró el segundo lugar en los juegos Olímpicos en la disciplina que se corrió en las aguas del Mediterráneo en Marsella.

La pareja argentina de Mateo Majdalani y Eugenia Bosco le dieron a nuestro país la segunda medalla en los Juegos Olímpicos. Lograron la de plata en vela, en la categoría de clase microcasco mixto.

Es una disciplina en la que la Argentina comienza a construir un legado luego de la tremenda trayectoria de Santiago Lange, el alma máter de estos dos jóvenes.

Mateo Majdalani tiene 30 años y coronó así su sueño que comenzó desde que tenía 8 años en el club Náutico de San Isidro. Allí conoció a Klaus Lange, hijo de Santiago Lange, y se sumó a su equipo. Eugenia Bosco también empezó en el deporte desde muy chica. Arrancó en el único club que enseñaba optimist en la ciudad de San Pedro.

Es la segunda medalla que consigue la delegación argentina en París 2024.

La pareja con la medalla olímpica reflejó toda la emosión por el esfuerzo realizado para conseguir este logro extraordinario. «La verdad que es enorme el objetivo, la garra que teníamos era impresionantes. Laburamos ‘un huevo’ para esto así que lo primero que me sale es un alivio, pero no tengo ni idea de cómo voy a estar cuando nos subamos al podio», dijo emocionado Mateo en díalogo con Bonadeo. «Estoy muy feliz y la verdad que todavía no caigo de todo lo que estamos viviendo. Trabajamos mucho tiempo para estar donde estamos», reveló la joven de apenas 19 años, Eugenia Bosco.

Medalla de plata para la pareja argentina en Vela

Esta es una disciplina que desde los Juegos Olímpicos de Atlanta 96 se ha mantenido siempre en el podio, con la sola excepción de Tokio 2020 ( se disputo en el 21 por la pandemia). Ahora la náutica olímpica suma una nueva medalla para ese deporte en particular y para la Argentina.

Majdalani y Bosco lograron un brillante segundo puesto, detrás del binomio italiano en la categoría Nacra 17 de vela, una embarcación que gracias a la más moderna tecnología y deseño parece volar sobre el agua.

Medalla de Plata: «¡Vamos, carajo!»

La pareja argentina estuvo todo el tiempo, desde las primeras etapas hace ya varios días, siempre en los primeros lugares. Pero tuvieron un incidente con una embarcación en la competencia que los penalizó y los hizo caer en la tabla. Pero lograron recuperarse. En la penúltima etapa no les fue bien y allí resignaron la chance del oro. Pero disputaron esta última fase, de este día jueves histórico, con gran calidad.

Así fue que lograron la medalla de plata en la categoría de Nacra 17. Es la segunda medalla para la Argentina, tras el oro del «maligno» José Trorres en BMX.

Por eso la alegría de los dos navegantes argentinos, mientras llegaban a la costa se podía escuchar claramente la alocada celebración de ambos con el grito repetido de Majdalani: «¡ Vamos, Carajo!».

El deporte náutico es la segunda disciplina en la conquista de medallas olímpicas del país. El primer lugar es para el boxeo, con Después del boxeo con 24 medallas. (entre ellos Pascual Pérez, en peso mosca, quien luego sería el primer campeón mundial argentino de la historia de ese deporte). La vela argentina es la que más podios consiguió en participaciones en Juegos Olímpicos, con un total de 11. La única dorada fue la de Santiago Lange y Cecilia Carranza en la clase Nacra 17 en Río 2016. En esta misma categoría, este jueves, Majdalani y Bosca se consagraron y lograron la medalla de plata en Paris 2024. Y confirmaron que ya piensan ir por el oro en Los Ángeles 2028.