Narcotráfico y frontera norte. Entrevista a la sociologa e investigadora Laura Etcharren

La situación de frontera y la narcocriminalidad. Las fuerzas federales y provinciales. El narcomenudeo. La mutación en los métodos de contrabando. La cantidad de droga incautada con la que realmente pasa en términos fácticos. Hoy ¿somos un país de paso o de consumo? Los tipos de drogra que ingresan por las fronteras argentinas. Reactividad y Proactividad en la política de seguridad.

La socióloga e investigadora de temas de narcotráfico, Laura Etcharren, participó del programa Entre Líneas que se emite por Radio Cadena Máxima.

Clara, directa, contundente; Etcharren dejó definiciones imperdibles sobre la situación real respecto a la política de seguridad nacional y el trabajo de las distintas fuerzas en la frontera norte argentina.

LA ENTREVISTA:

La ministra de seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, visitó la frontera norte en Salta; una frontera muy extensa que linda con uno de los países más complejos en cuestiones de narcotráfico –Bolivia-. Ya cuando fue ministra en la época de Macri también había venido Bullrich casi a congraciarse con la Gendarmería, vestida ella de gendarme, estuvo en Aguas Blancas y Orán. Esta vez vino a hacer una revisión de cómo estaba la cosa. Queríamos consultarte sobre tu visión respecto de la situación de la frontera en Salta.

En primer lugar: lo que tenemos que tener en claro es que nadie que vaya a hacer un abordaje serio de la frontera, lo visibiliza. Vos podés visibilizar el estado de situación de las fronteras cuando sos investigador, sos periodista y demás; no cuando estás en función. Porque, cuando vos hacés esa visibilización le das más tiempo y más ventaja -de la que ya tiene obviamente- a las distintas vertientes del crimen organizado, especialmente al narcotráfico, para que lleve adelante triangulaciones o para que mute métodos y demás. Eso por un lado.

En segundo lugar: se va a congraciar con una Gendarmería sumamente debilitada. La Gendarmería del 2024 nada tiene que ver con la gendarmería del 2015. Es una fuerza federal de la cual se hizo uso y abuso; a la que han sacado, la han desplazado de los centros para los cuales se la ha formado, para los cuales se han capacitado -que tienen que ver con todas las áreas federales, las fronteras, las rutas- para desperdiciarlas en los grandes centros urbanos donde no son operativas y donde siquiera ya la presencia limita la disputa territorial de las organizaciones criminales como pasa en los grandes enclaves del centro –como el conurbano bonaerense, Córdoba, Rosario y demás-.

A ver, entendamos que la seguridad de un país comienza en sus fronteras y ninguna administración nacional lo ha entendido. La seguridad de fronteras en Argentina no es peor, por el compromiso de las distintas provincias; en este caso la provincia de Salta que ha sido la primera en desfederalizar y que ha sido modelo de otras provincias para tomar el camino de la lucha contra el narcomenudeo.

La provincia de Jujuy, la provincia de Formosa son provincias que conocen su realidad; tienen gobernadores que son de territorio, ministros que son de territorio. Saben que hay un déficit muy grande en el cubrimiento de las fronteras porque la Gendarmería no está donde debe estar, porque la Prefectura está hallando droga enfriada –que es ese método detectado hace más de 8 años de forma sistemática y que causalmente nunca muta-. Entonces eso también hace pensar de qué tipo de seguridad de frontera estamos hablando, porque el narcotráfico o la lucha contra el narcotráfico no es solamente el secuestro de estupefacientes; es mucho más que eso. Es ir por los distintos eslabones de la organización criminal de la que se trate para llegar a la columna vertebral, que es el lavado de activos. Entonces, hoy las provincias de fronteras son las que sostienen más la seguridad; porque sin invadir la jurisdicción federal si es necesario envían a sus policías, a sus fuerzas de seguridad para hacer al menos recorridas preventivas.

Bullrich ponderó de su gestión el hecho de que había aumentado cerca del 400% respecto al año anterior el secuestro de drogas, de cocaína, en las rutas. Decía que había un aumento de secuestros, con lo cual ella mostraba mayor eficiencia respecto de la gestión anterior -del año pasado-.

Pero eso no es para ponderar. Porque eso, lo que te sigue mostrando es que hay una gran permeabilidad en la frontera; la idea es que no ingrese la droga. Está bien, siempre el secuestro de estupefacientes se va a celebrar porque es droga que no llega a los barrios, que no se llega a comercializar. Pero no es nada para ponderar. Argentina no tiene absolutamente nada para ponderar en relación a la lucha contra el narcotráfico. De hecho, es mucho más reactiva; sigue siendo reactiva. No hay nada que tenga que ver con el viraje proactivo que se proyectaba -a darse- durante la campaña cuando el Presidente de la Nación, a quien etiquetaba de delincuente hoy la puso de ministro de seguridad. O sea, el Presidente de la Nación la etiquetó a la ministro Bullrich de ser una persona delincuente. Después la pone como ministro y saca a la actual vicepresidente que era quien iba a formar –obviamente sin perder su presidencia del Senado- era la que iba a armar los grupos de Defensa y Seguridad. Iba a ser la primera vez que los grupos de Defensa y Seguridad no se iban a rifar al show y a la nada. Sin embargo, será por acuerdos políticos o pactos –la verdad que no lo sé-, se vuelve a rifar; y seguimos con la reactividad, con el secuestro sistemático de drogas –muchas veces abandonada- y con una permeabilidad de fronteras que se ve en los distintos ingresos. Nosotros tenemos no solamente la marihuana y la cocaína, tenemos drogas sintéticas; ya hay Tusi en Argentina, el Fentanilo ya tiene antecedentes; razón por la cual, para jactarnos no hay absolutamente nada.

También se habló de una célula terrorista compuesta por una peluquería, que no fue. La importación de células del Hezbollah a Chile… O sea, me parece que hay como toda una cosa efectista que nada tiene que ver con el verdadero diagnóstico que tiene la real situación del país.

¿Nos puedes contar sobre la droga enfriada?

No es un fenómeno nuevo. Es un fenómeno que surge hace un tiempo en Argentina y que tiene sus antecedentes en los años ´80 en México, en Colombia; donde un grupo de narcotraficantes dejaban la droga en algún lugar específico -por lo general en el monte- y otra organización iba y la retiraba para su distribución al menudeo. Ese fue un método de aquellos años. De los años ´80 a ahora, el narcotráfico tuvo cientos de métodos nuevos. En el 2015, a fines de 2015-principios de 2016, vuelve; se reflota en Argentina este método. Las organizaciones –aparentemente- dejarían esa droga para que otros vayan… y sintomáticamente siempre Prefectura encuentra… La verdad que tenemos narcotraficantes muy generosos (con ironía) que evidentemente no les importa perder su cargamento, porque son 8 años; es una cosa que empieza en el 2016 y se mantiene hasta la fecha y cuando un método que es detectado sistemáticamente no muta, ahí hay alguna cuestión sintomática –entre comillas- de hallazgos tácitos; porque nunca hay detenidos y por lo general es marihuana que tendrá un 99 – 99,5% de basura y casi nada de pureza. Ahora en Salta empezaron a haber algunos secuestros de cocaína con el logo del Delfín y hablan de un cártel, cuando en Argentina no tenemos ningún cártel de la droga. Sí hemos tenido una banda con perfil de cártel que ha sido la organización de los Monos en Rosario. Lo que sí tenemos son células importadas pero no un cártel local. Entonces, le quieren dar al Patrón del Norte una jerarquía que no tiene como esa cosa que han hablado de narcoterrorismo. Hay una construcción de variables que le dan mayor poder al narcotráfico de forma irresponsable.

¿Y por qué lo hacen?

Por amateurismo. La seguridad en Argentina está manejada por personas amateurs.

Un ministro de seguridad no se forma en la gestión, se forma previamente y en el territorio.

En el año 2016 se hizo una apuesta muy importante –por el presidente Mauricio Macri y la ministro Bullrich- que fue la creación de la Secretaría de Fronteras, con una de las personas más idónea en la materia –que es Luis Green- que había hecho un trabajo previo de reconocimiento y recorrida de la frontera, que trabajaba con todos los colores políticos –como debe ser- porque también era una persona que entendía que la seguridad de frontera estaba más sostenida por el trabajo –ya digo- de las provincias que de Nación.

Después, con el tema de achicar el Estado, devalúan su propia creación y convierten la Secretaría de Fronteras en una subsecretaría de fronteras; lo que lleva a la renuncia de Green y a que asuma como subsecretario de fronteras un muchacho del conurbano bonaerense que estaba más interesado por ser intendente de San Martín que por recorrer la frontera.

Después llega la gestión de (Alberto) Fernandez que la devalúa aún más y la convierte en Dirección de Fronteras.

Hoy se mantiene como Dirección de Fronteras y de Hidrovías a través de un muchacho armador –un mal armador, encima- de la ministro Bullrich en La Matanza.

Está todo visto. Si vos tenés un ministro que no entiende que la seguridad de un país comienza en sus fronteras, verdaderamente no entendió absolutamente nada. Porque todo lo que vos puedas contener luego en la seguridad ciudadana, con el tiempo vas a tener una respuesta negativa; porque la inseguridad de frontera habilita la inseguridad interior y la inseguridad interior habilita la inseguridad ciudadana. Razón por la cual todo se vuelve para atrás. Porque vos contuviste algo dentro de lo que es la seguridad ciudadana pero tenés un desplazamiento y una circulación narcocriminal permanente porque por las fronteras siguen ingresando organizaciones criminales.

En el mundo la lucha contra el narcotráfico está pendiente, no es que fracasó. La administración del narcotráfico no significa lucha.

En el caso de la Argentina, no hay un problema de lucha contra el narcotráfico sino que hay una necesidad -un programa- de etiquetar de narcotraficante al adversario. Lo hemos visto en campaña. Hemos visto instalaciones de células internacionales: mexicanas, colombianas, del Primer Comando Capital en provincias donde no operan. Eso le quita seriedad a todo tipo de acción.

Pasó lo mismo con la ministro Frederic que quería tomar a las fronteras desde el punto de vista cultural. Y vos a las fronteras las tenés que tomar desde el punto de vista sociocultural pero también desde el punto de vista delictivo. Razón por la cual, esta rifa es lo que hace que en Argentina el narcotráfico -que se consagra en el año 2014- tenga sistemáticamente sucesivas constataciones.

En tu mirada, ¿qué grado de penetración tiene la narcocriminalidad en el Estado, llámese Poder Judicial –federal, provincial- o fuerzas de seguridad -nacionales y provinciales-?

La realidad es que el narcotráfico no se consagra en ningún país sino fuera por la connivencia de los protones desviados que hay en distintas instituciones. Un porcentaje sería imposible dar porque hay fuerzas de seguridad federales que tienen corrupción estructural y fuerzas federales que no tiene corrupción estructural, policías provinciales con corrupción estructural y sin corrupción estructural. También hay que ver cómo se desarrolla el narcotráfico en cada territorio, porque –por ejemplo- en los enclaves más sangrientos como el conurbano bonaerense, Córdoba capital y Rosario el narcotráfico no se configura de la misma manera. En el caso del conurbano, por ejemplo, fue de arriba hacia abajo; es decir, desde una policía con corrupción estructural que propaga su corrupción hacia abajo administrando el territorio. En el caso de Rosario, por ejemplo, se hace de abajo hacia arriba; desde la sociedad civil que después va corrompiendo distintos estamentos provinciales. La explicación no es única, depende de cada territorio, de cada región; pero claramente hay una connivencia desde el momento que tenemos tanta movilidad y tanto delito golondrina en Argentina.

Sobre el narcomenudeo ¿Qué pueden hacer las policías de provincias?

Hoy la seguridad de frontera está mucho más sostenida por el trabajo de las provincias que por el trabajo federal. Y esto viene desde hace muchísimos años. Justamente tiene que ver con el tema de la desfederalización, del instrumento legal que tienen hoy las provincias a través de la ley 23.737 para poder luchar contra el narcomenudeo. Y todo eso que no se logra, que no se contiene en frontera -porque no está la cantidad de efectivos suficiente, porque hay una investigación criminal deficitaria, porque no hay inteligencia criminal y demás- bueno… se puede tratar de ir saneando en los barrios. Si las provincias de Salta, de Jujuy y de Formosa no hubiesen desfederalizado; yo les puedo asegurar que la situación de frontera sería mucho más compleja, especialmente la de los pueblos.

Yo creo que es positivo porque, además, el narcomenudeo es la expresión del narcotráfico en los barrios. Es el delito con el que se encuentran los ciudadanos, con el que nos encontramos nosotros; con el punto de venta que tenemos al lado, al frente, más allá; es el delito que cambia el habitus, la dinámica natural de un barrio, que modifica las instituciones. Creo que es positiva (la desfederalización) sobre todo cuando está bien instrumentada.

En Salta no solamente se desfederalizó sino que crearon una dirección de lucha contra el narcomenudeo.

Sostengo, son provincias que –sin invadir la jurisdicción federal- con los recursos que tienen han enviado a hacer prevención a sus policías a las fronteras. De hecho, las policías de las provincias se tirotean más en frontera que las fuerzas federales que parece que no tiran una bala. Y sí, muchachos, porque la lucha contra el narcotráfico es con derramamiento de sangre. Yo que he hecho y hago investigación de fronteras… no la pasás tan bien. No la pasás tan bien. Pero se ve que tenemos ‘narcos regalones’ (con ironía).

La ‘lluvia de drogas’, esa modalidad de tráfico de drogas vía aérea, predomina?

El tráfico de estupefacientes por vía aérea es menor que el terrestre -que es el grueso- y que el fluvial, que le sigue.

Y sí, claramente sigue. Y eso tiene que ver con la pésima radarización que hay en el país, algo que también le quieren atribuir a los gobernadores. Pero los gobernadores no se encargan de la radarización del país porque el espacio aéreo es de jurisdicción federal. Ahí hay un problema. Y si vos ves eso, tendrías que tener a tus fuerzas federales bien apostadas en las rutas nacionales para frenarlo. Lo mismo que, también, hay muchas policías con conducción política que realizan distintos operativos de control en las rutas provinciales y también nacionales porque, claramente, las provincias tienen un diagnostico nacional para poder ver cómo abordan sus territorios e instrumentan sus luchas.

Sí, es una modalidad que sigue estando no tan exacerbada como la terrestre pero sí sigue.

¿Es una creencia lo de la cantidad de droga incautada con la que realmente pasa en términos fácticos?

Sí, es muchísimo más. Claramente. Las fuentes de investigaciones de los países productores, cuando hacemos investigación, te llegan a decir que por un cargamento (incautado) pasan cuatro o que por un cargamento (que se secuestra) llegan a pasar ocho. Si no, no se entendería por qué cada vez se secuestra más droga en los operativos contra narcomenudeo; a eso también lo tenés que medir. Es una variable interesante para medir. Porque, si se contuviera tanto la droga –y nosotros no somos precisamente un país productor, sí somos un país donde hay cocinas de estiramiento, algunas pequeñas cocinas, ya empieza a haber laboratorios; piensen que el mercado sintético va creciendo, fue creciendo en la Argentina en forma lenta pero sostenida en estos últimos años con mayor celeridad y es un mercado mucho más económico en materia de producción, más sencillo, más fácil de camuflar, más fácil de transportar; necesita de un espacio muy pequeño para su elaboración- y sin embargo cada vez hay más secuestro de todo esto, entonces ¿Cómo crecen?

Porque, desfederalices o no, las fuerzas provinciales e incluso las federales -que están rifadas en algunos centros urbanos- también se encuentran con el tema del narcomenudeo. Cómo puede ser que haya cada vez más hallazgos de distintos tipos de estupefacientes en esos procedimientos. Bueno. Eso tiene que ver con la fácil penetración, con lo fácil que es ingresar drogas a la Argentina.

Hay mucho slogan y poco trabajo proactivo. Lo que tenés que hacer es un programa que tenga que ver obviamente con la reactividad para licuar todo lo que ya tenés pero también un programa para prevenir el ingreso de estupefacientes; y también, por supuesto, el ingreso de la criminalidad.

¿Somos un país de paso o de consumo?

No. Somos un país de paso, de… poco quedó de ser un país de tránsito. Somos un país de tráfico, de tránsito, de consumo, de disputa territorial, de anclaje de células internacionales. No nos olvidemos que el narcotráfico en Argentina se da bajo fusión. Hay una base delictiva local y en la mayoría de las organizaciones criminales vas a encontrar algún delincuente internacional. Razón por la cual, somos todo.

No hay ninguna ‘sensación’ de inseguridad ni la Argentina se reduce a ser un país de tránsito ni nada por el estilo. Hay un narcotráfico consagrado y constatado.

Tenemos las fronteras de Salta y Jujuy con predominancia de secuestros de cocaína y las fronteras de provincias del noreste con predominancia de marihuana. Y tenemos fronteras con mucha comercialización de mercadería ilegal.

El tema del contrabando. Bueno. El contrabando es el embrión del narcotráfico. El contrabando, es el delito embrionario del narcotráfico. En su momento, el contrabando fue la antesala del narcotráfico. Eso es así en el mundo. En las rías, en España, también. Es un delito que antecedió al narcotráfico y obviamente permanece por esta relación que hay.

Está todo muy centrado en lo que es la triple frontera y muchos se olvidan del punto tripartito. Porque la frontera de Argentina, Bolivia y Chile también tiene su complejidad porque también hay un corredor colombiano por donde ingresa.

Nosotros absorbemos la cocaína de los tres países productores: de Bolivia, de Perú y de Colombia; una cocaína de altísima pureza que en la región centro la llaman La Inmaculada, porque no se corta; y también de marihuana que es el Cripy, una marihuana con una importante carga de THC que también ha tenido secuestros en su momento y en alguna provincia que por una cuestión de respeto no voy a nombrar pero ya hay secuestros de Cripy en Argentina.

Además tenemos que entender que hay una relación entre Paraguay y Bolivia en el intercambio de marihuana y cocaína. Ya no es todo tan lineal. Los narcos paraguayos le compran cocaína a los narcos bolivianos. Les conviene comprarla ya absolutamente elaborada porque ellos no tienen precursores y ellos le venden a Bolivia también. Entonces, hay triangulaciones. No es que por el NOA solamente ingresa cocaína y por el NEA solamente ingresa marihuana.

Apelando a tu formación como socióloga, nosotros tenemos una sociedad en el norte muy empobrecida; somos parte de un NOA pobre, una provincia sin industrialización y con ciudades de frontera con muy baja capacidad para la creación de trabajo. Entonces, la población tiende a ir al trabajo de bagayeo en la frontera pasando mercadería que después va a las ferias de todo el país. Chicos cada vez más jóvenes encuentran esa salida laboral. Ahí tenemos otro foco de preocupación, otro embrión –como decías vos-?

Eso tiene que ver con la entrega de la sociedad a la criminalidad. Esto tiene que ver con un programa integral. El narcotráfico no se aborda solamente desde la lucha, lo tenés que abordar también desde el consumo y de la contención de la temprana edad; a partir de la información, la prevención, el tratamiento para no volver a perder una generación más en la droga. Ya la perdés ya sea por consumo o por ingresar a una organización criminal, porque el tema del bagayeo también es una cosa delictiva que te puede ir llevando a meterte en el tema del contrabando. Sin un programa de desarrollo humano integral, vas a seguir teniendo este tipo de problemas. El abordaje es colectivo, es entre todos, no es selectivo e implica a todas las áreas y a todas las instituciones.

Si tuvieras que calificar la lucha contra el narcotráfico en la última década, para ponerle un tiempo, en qué calificación estaríamos?

No pongo ningún puntaje porque no es ‘lucha’. La reactividad no es lucha contra el narcotráfico. La reactividad es ir detrás del delito. Una lucha real es una lucha proactiva, es una lucha de anticipación que obviamente tiene una parte reactiva para disolver lo que ya tenés adentro; pero lo que tenemos en la Argentina y en el mundo no es lucha contra el narcotráfico. Por eso cuando hablan de la legalización de la droga porque la lucha contra el narcotráfico fracasó, discúlpenme pero acá no fracasó nada porque no se ha dado en el mundo lucha contra el narcotráfico. Administración del delito no es lucha.

Alguna vez te llamaron de alguno de los gobiernos, de algunas de las provincias o de Nación?

Sí. Yo tengo contacto con distintas provincias. A ver. Una investigación no es un trabajo político, es un trabajo de investigación. La investigación no arroja lo que uno quiere, arroja lo que es. Así que siempre que me llama algún gobernador, algún ministro de seguridad… De Nación me han llamado muy poco porque claramente mi visión, como no es efectista ni de show, no es muy bien vista. Esto es subterráneo porque el narcotráfico se consagra en Argentina de forma subterránea, entonces, de forma subterránea lo tenés que abordar y acá todo es más para la foto. Pero yo siempre hablo con todo el mundo, no tengo ningún tipo de problema, ningún reparo político ni nada; porque la investigación, no me sirve de nada quedármela para mí sola, siempre está a disposición de quien la requiera.

Yo he trabajado en Córdoba y con muchas personas se han hecho cosas muy positivas. Pero esto requiere de mucha reserva. Sobre todo para los investigadores que tenemos la visión de que esto tiene que ser subterráneo y no de anticipación de lo que uno va a hacer. No de importar modelos, como ahora que se va a El Salvador para importar un modelo que nada tiene que ver con la conformación de la criminalidad en la Argentina.

El trabajo que hacen muchas provincias, siempre destaco las de frontera norte, es complejo; porque no tienen el complemento y el soporte federal que deberían tener para dar un trabajo tan complicado como es este.

