Olmedo habló de las posibilidades presidenciales de Javier Milei

Criticó a Sergio Massa, por su desconocimiento en materia económica. Dijo: «El domingo: Mi País, Mi Ciudad, MI LEI»

En la mañana de Cadena Máxima, nos visitó Alfredo Olmedo, legislador electo al Parlasur por la Libertad Avanza.

Dio inicio a su entrevista expresándose a favor del partido que acompaña con la frase: «viene un país nuevo, no tengo dudas. Esto va a cambiar, no resiste más»

El legislador señaló que hay un país que está esperando un cambio de rumbo, ya que hoy está en una situación muy delicada.

Olmedo indicó que en la elección pasada hicieron 50 denuncias, con un resultado de tres personas detenidas. Alertó que en esta ocasión van a contar con más controles y pidió que, quienes vayan a votar, cuiden el voto; que si no hubieran votos de Milei, «se paren y no dejen votar a nadie, hasta que no aparezcan los votos».

Escucha la nota completa en el siguiente audio: