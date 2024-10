Orán. «Los ataques y difamaciones contra mi persona no han parado. Todo con el propósito de desprestigiarme»

ENTREVISTA A LA CONCEJAL ALEJANDRA PATO

Renunció a la presidencia del Concejo Deliberante en medio de fuertes ataques por parte del Ejecutivo Municipal que logró quebrar la unidad de los bloques que ejercían control hacia la gestión de Lara Gros.

La concejal Alejandra Pato participó del programa Máxima Mañana y explicó la situación que está atravesando el concejo deliberante de Orán.

Sobre su renuncia a la presidencia del cuerpo legislativo explicó: «Nosotros no hablamos de crisis institucional porque es algo que está previsto en el reglamento interno. Se pueden dar estas situaciones por renuncia o por muerte o por cualquier otra causal puede darse que un presidente pueda renunciar», sostuvo Pato al ser consultada por su renuncia a la presidencia del Concejo Deliberante de Orán.

«ESTOY DANDO A CONOCER A LA COMUNIDAD SITUACIONES DE FRAUDE A LA ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, NO SE ESTÁN DANDO LAS CUENTAS DE MANERA CLARA, ESTÁN TRATANDO DE OBVIAR LOS PEDIDOS DE INFORMES QUE NO CONTESTAN, NO QUIEREN SER INTERPELADOS», EXPLICÓ LA CONCEJAL SOBRE LOS MOTIVOS DEL ATAQUE QUE SUFRE DEL OFICIALISMO.

«He venido soportando muchas faltas de respeto, avasallamientos a mi autoridad. Un espacio político se ha enmarcado en ir realizando acciones no claras, mostrando ‘un blindaje’ (a favor del poder ejecutivo) con el propósito de llevar adelante acciones que no son beneficiosas para la comunidad», explicó Alejandra Pato sobre las actitudes de concejales que ahora responderían al intendente Lara Gros.

La renuncia de la Alejandra Pato a la presidencia del Concejo Deliberante fue acompañada por las renuncias del vicepresidente segundo, Héctor Urdapilleta; del secretario legislativo, Carlos “Tucán” Manzur y de los asesores del cuerpo.

La edil expresó que el bloque de la UCR seguirá trabajando de la misma manera, como bloque opositor al Departamento Ejecutivo Municipal. Explicó que su rol hoy es trabajar desde la banca de Concejal y no desde la presidencia.

AUDIO DE LA ENTREVISTA COMPLETA: