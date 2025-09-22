Pampita sufrió un robo en su casa mientras estaba de viaje: se llevaron joyas y dinero

La conductora televisiva Pampita Ardohain sufrió el robo de su vivienda mientras estaba de viaje en España, de acuerdo a lo que confirmaron fuentes policiales.

Según la información que trascendió los ladrones se habrían llevado joyas y dinero de una caja fuerte de la vivienda que la modelo tiene en Barrio Parque.

Los ladrones aprovecharon que la famosa presentadora no estaba en el país para entrar a la casa y llevarse diversos objetos de valor.

La zona en la que vive Pampita es uno de los barrios de lujo más importantes de la Ciudad de Buenos Aires en donde no es común que haya este tipo de robos. La conductora todavía no se refirió públicamente al hecho.

Así fue el evento al que asistió Pampita en España

Pampita había viajado a España para un evento de la empresa Carolina Herrera, que por primera vez en 40 años trasladó su desfile de Nueva York a la Plaza Mayor de Madrid.

La modelo argentina, que deslumbró con sus looks, es una de las embajadoras de la famosa marca de perfumes. Entre los invitados de lujo al evento se destacaron, además, las argentinas como Valeria Mazza y María Becerra.