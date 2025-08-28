River enfrenta al Tatengue en los octavos de Copa Argentina

El «Millonario» quiere este jueves dar un paso más en el certamen federal este jueves, desde las 21.15, en el Estadio Malvinas Argentinas.

River Plate buscará este jueves un nuevo paso en la Copa Argentina, cuando desde las 21.15 se mida ante Unión de Santa Fe en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, por los octavos de final del certamen.

El encuentro será dirigido por Andrés Gariano y transmitido en vivo por TyC Sports. El equipo de Marcelo Gallardo pondrá en cancha a todos sus titulares para evitar sorpresas frente a un Tatengue que llega motivado tras eliminar a Rosario Central.

PROBABLES FORMACIONES:

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero o Facundo Colidio, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Unión de Santa Fe: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodriguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia.

