Semana decisiva para los equipos argentinos en la Copa Libertadores y la Sudamericana: la agenda de partidos

Arranca una semana clave para los equipos argentinos en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Entre martes y jueves se definirán los clasificados a los cuartos de final de ambos torneos y la expectativa es máxima.
Vélez, Racing, Estudiantes de La Plata y River son los equipos que buscarán meterse entre los ocho mejores de la Copa Libertadores.
En tanto que, en la Sudamericana, Huracán, Independiente y Godoy Cruz intentarán seguir adelante. Lo cierto es que habrá sí o sí un equipo argentino eliminado, debido al cruce entre Central Córdoba y Lanús.
Los partidos de los equipos argentinos en la Copa Libertadores
- MARTES 19 DE AGOSTO
19 horas: Vélez vs Fortaleza (Copa Libertadores) – En la ida empataron 0-0 –
21:30 horas: Racing vs Peñarol (Copa Libertadores) – En la ida ganó Peñarol 1-0 –
- MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO
19 horas: Estudiantes vs Cerro Porteño (Copa Libertadores) – En la ida ganó Estudiantes 1-0 –
- JUEVES 21 DE AGOSTO
21:30 horas: River vs Libertad (Copa Libertadores) – En la ida empataron 0-0 –
Los partidos de los equipos argentinos en la Copa Sudamericana
- MARTES 19 DE AGOSTO
19 horas: Huracán vs Once Caldas (Copa Sudamericana) – En la ida ganó Once Caldas 1-0 –
- MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO
21:30 horas: Independiente vs Universidad de Chile (Copa Sudamericana) – En la ida ganó U. de Chile 1-0 –
- JUEVES 21 DE AGOSTO
19 horas: Godoy Cruz vs Atlético Mineiro (Copa Sudamericana) – En la ida ganó Atl. Mineiro 2-1 –
21:30 horas: Lanús vs Central Córdoba (Copa Sudamericana) En la ida ganó C. Córdoba 1-0 –