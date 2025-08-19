Semana decisiva para los equipos argentinos en la Copa Libertadores y la Sudamericana: la agenda de partidos

Se definen los octavos de final y, entre las dos competencias, hay nueve clubes del país con chances de avanzar

Arranca una semana clave para los equipos argentinos en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Entre martes y jueves se definirán los clasificados a los cuartos de final de ambos torneos y la expectativa es máxima.

Vélez, Racing, Estudiantes de La Plata y River son los equipos que buscarán meterse entre los ocho mejores de la Copa Libertadores.

En tanto que, en la Sudamericana, Huracán, Independiente Godoy Cruz intentarán seguir adelante. Lo cierto es que habrá sí o sí un equipo argentino eliminado, debido al cruce entre Central Córdoba y Lanús.

Central Córdoba y Lanús cerrarán su serie en la Copa Sudamericana (Foto: X/@clublanus)
Los partidos de los equipos argentinos en la Copa Libertadores

  • MARTES 19 DE AGOSTO

19 horas: Vélez vs Fortaleza (Copa Libertadores) – En la ida empataron 0-0 –

21:30 horas: Racing vs Peñarol (Copa Libertadores) – En la ida ganó Peñarol 1-0 –

  • MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO

19 horas: Estudiantes vs Cerro Porteño (Copa Libertadores) – En la ida ganó Estudiantes 1-0 –

  • JUEVES 21 DE AGOSTO

21:30 horas: River vs Libertad (Copa Libertadores) – En la ida empataron 0-0 –

Los partidos de los equipos argentinos en la Copa Sudamericana

  • MARTES 19 DE AGOSTO

19 horas: Huracán vs Once Caldas (Copa Sudamericana) – En la ida ganó Once Caldas 1-0 –

  • MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO

21:30 horas: Independiente vs Universidad de Chile (Copa Sudamericana) – En la ida ganó U. de Chile 1-0 –

  • JUEVES 21 DE AGOSTO

19 horas: Godoy Cruz vs Atlético Mineiro (Copa Sudamericana) – En la ida ganó Atl. Mineiro 2-1 –

21:30 horas: Lanús vs Central Córdoba (Copa Sudamericana) En la ida ganó C. Córdoba 1-0 –

