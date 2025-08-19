Semana decisiva para los equipos argentinos en la Copa Libertadores y la Sudamericana: la agenda de partidos

Vélez, Racing, Estudiantes de La Plata y River son los equipos que buscarán meterse entre los ocho mejores de la Copa Libertadores.

En tanto que, en la Sudamericana, Huracán, Independiente y Godoy Cruz intentarán seguir adelante. Lo cierto es que habrá sí o sí un equipo argentino eliminado, debido al cruce entre Central Córdoba y Lanús.

Los partidos de los equipos argentinos en la Copa Libertadores

MARTES 19 DE AGOSTO

19 horas: Vélez vs Fortaleza (Copa Libertadores) – En la ida empataron 0-0 –

21:30 horas: Racing vs Peñarol (Copa Libertadores) – En la ida ganó Peñarol 1-0 –

MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO

19 horas: Estudiantes vs Cerro Porteño (Copa Libertadores) – En la ida ganó Estudiantes 1-0 –

JUEVES 21 DE AGOSTO

21:30 horas: River vs Libertad (Copa Libertadores) – En la ida empataron 0-0 –