Sin Messi, Inter Miami clasificó a las semifinales de la Leagues Cup 2025

Inter Miami logró hacerse fuerte incluso ante la baja por lesión de Lionel Messi y derrotó 2-1 a Tigres por los cuartos de final de la Leagues Cup. El duelo en el Chase Stadium contó con dos polémicos penales en favor de las Garzas que Luis Suárez logró cambiar por gol.

Inter Miami derrotó anoche a Tigres de México y avanzó a las semifinales de la Leagues Cup. Con Lionel Messi ausente por lesión, la gran figura fue el uruguayo Luis Suárez, que convirtió un doblete, ambos de penal, mientras que para la visita había conseguido la igualdad parcial el delantero argentino Ángel Correa.

La victoria aseguró la presencia del equipo de Javier Mascherano, que fue expulsado, entre los cuatro mejores y en la próxima instancia disputará el clásico ante Orlando City. El primer tanto del pistolero llegó a los 19 minutos de la primera etapa, con un centro bajo del lateral Jordi Alba que dió en la mano del defensor Javier Aquino, que se había arrojado para tapar el pase. El encargado de ejecutarlo fue el experimentado delantero, quien abrió el pie derecho y sacó un remate potente, que venció al arquero argentino Nahuel Guzmán.

El Inter contó con chances para aumentar el marcador, pero pasado los veinte minutos de la segunda mitad, Correa se desprendió por izquierda, encaró a Ustari y sacó un remate bajo, que se metió por el costado izquierdo del cuerpo del arquero de 39 años para igualar el juego. Ocho minutos después, Correa tuvo el segundo y a los 43 llegó el tanto de la victoria. Tras otra mano de Aquino, el juez cobró la pena máxima y Lucho volvió a vencer para el Patón y así aseguró el pase a semifinales.