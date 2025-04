Taxistas preparan acciones judiciales contra el municipio

Fernando Mamani criticó duramente al municipio y al Concejo Deliberante y adelantó que presentarán recursos administrativos y judiciales para frenar la medida.

En diálogo con el programa Máxima Mañana de Cadena Máxima, Fernando Mamani, referente de los Taxistas Autoconvocados de Salta, expresó su rechazo a la ordenanza recientemente aprobada en el Concejo Deliberante que regula el funcionamiento de aplicaciones de transporte como Uber y Cabify en la ciudad. El dirigente calificó la normativa como “única en el mundo” y aseguró que representa un aval al avance de las corporaciones extranjeras sobre el sistema de transporte local.

“Hoy, tanto la Intendencia como el Concejo Deliberante gobiernan para las grandes corporaciones, no para los ciudadanos de Salta”, afirmó Mamani desde la movilización que los taxistas realizaban en la zona de la terminal. El dirigente denunció que estas plataformas operan a nivel global sin tributar en los países donde funcionan y acusó a la ordenanza local de omitir puntos clave sobre impuestos y control financiero.

“Estas empresas no producen nada, no tributan en el país y lo único que hacen es vaciarlo de capital. Es el nuevo cuento del tío, pero digital”, sostuvo. Además, cuestionó que la normativa exija a los choferes que utilizan estas plataformas registrarse y tributar, sin exigir el mismo compromiso fiscal a las empresas: “Les piden a los conductores que se registren, que paguen patentes, seguros, pero no hay un control real sobre los ingresos de las plataformas. No se les cobrará ni un peso de impuestos”, remarcó.

Mamani anunció que esta semana iniciarán acciones legales. Primero presentarán un recurso administrativo ante la Municipalidad, la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) y el propio Concejo Deliberante. Luego, impulsarán un recurso judicial para declarar inconstitucional la ordenanza. “Esto es algo sin precedentes en el mundo. En otros países, la discusión sobre estas plataformas continúa. Acá, en cambio, se aprueba una ordenanza que les da vía libre sin condiciones”, señaló.

También criticó que la normativa permita que las aplicaciones funcionen con una “dirección electrónica” sin presencia física en la ciudad: “Si quieren trabajar acá, que se instalen legalmente como cualquier empresa. No son empresas de transporte, son recaudadoras”.

Por último, Mamani informó que los distintos espacios del multisectorial de taxistas se encontraban reunidos en asamblea para definir el recorrido de la caravana que recorrerá la ciudad como forma de protesta. “Nos vamos a mover por San Martín y otras arterias, y esperamos que más compañeros se sumen a la convocatoria”, concluyó.

ESCUCHÁ LA ENTREVISTA COMPLETA: