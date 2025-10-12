UCASAL y UNATE se unen por la inclusión: Alfabetización jurídica para adultos mayores

Se brindan herramientas esenciales jurídicas a los adultos mayores dentro del Proyecto de extensión universitaria de la facultad de Ciencias Jurídicas de la UCASAL.

Es fundamental que los adultos mayores tengan conocimientos de las herramientas legales esenciales para ejercer sus derechos siendo una iniciativa clave para la inclusión y protección.

El Abogado – Profesor de Ciencias Jurídicas de la UCASAL Valentín Patsi dialogó en el programa «Máxima Mañana» por Radio Cadena Máxima, en relación a la alfabetización jurídica dijo: “Desarrollamos un programa extenso con numerosos contenidos con cuestiones sucesorias, patrimoniales, relaciones de familia, cuestiones relacionadas a los alimentos, de derecho del consumidor, prevención estafas virtuales y en especial lo que es el derecho a la justicia.”

Además se refirió a que el adulto mayor empieza a conocer como realizar sus trámites jurídicos.

Patsi destacó que uno de los objetivos del programa es identificar cuáles son las necesidades reales de los adultos mayores para el 2026 y realizar un proyecto encaminado a resolver temas específicos.

“Este proyecto entre sus objetivos también tiende a la autonomía del adulto mayor que no dependa de un familiar que a veces no tiene tiempo o no tiene paciencia o de una persona que trabaja en mesa de entrada que tampoco tiene paciencia ni tiempo para explicarle paso por paso y repetirle las veces que sea necesario” agregó el abogado.

Finalmente dijo en relación a la violencia en razón de la edad que un adulto mayor es una persona vulnerable y a veces enferma, que tiene un problema real y espera una atención adecuada. En cuanto a la violencia de género ante una situación de hijas o nietas puedan acompañarlas.

Este programa de alfabetización jurídica también se desarrolla en la Localidad de la Caldera.