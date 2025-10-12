UCASAL y UNATE se unen por la inclusión: Alfabetización jurídica para adultos mayores

Es fundamental que los adultos mayores tengan conocimientos de las herramientas legales esenciales para ejercer sus derechos siendo una iniciativa clave para la inclusión y protección.
El Abogado – Profesor de Ciencias Jurídicas de la UCASAL Valentín Patsi dialogó en el programa «Máxima Mañana» por Radio Cadena Máxima, en relación a la alfabetización jurídica dijo: “Desarrollamos un programa extenso con numerosos contenidos con cuestiones sucesorias, patrimoniales, relaciones de familia, cuestiones relacionadas a los alimentos, de derecho del consumidor, prevención estafas virtuales y en especial lo que es el derecho a la justicia.”
Además se refirió a que el adulto mayor empieza a conocer como realizar sus trámites jurídicos.
Patsi destacó que uno de los objetivos del programa es identificar cuáles son las necesidades reales de los adultos mayores para el 2026 y realizar un proyecto encaminado a resolver temas específicos.
“Este proyecto entre sus objetivos también tiende a la autonomía del adulto mayor que no dependa de un familiar que a veces no tiene tiempo o no tiene paciencia o de una persona que trabaja en mesa de entrada que tampoco tiene paciencia ni tiempo para explicarle paso por paso y repetirle las veces que sea necesario” agregó el abogado.
Finalmente dijo en relación a la violencia en razón de la edad que un adulto mayor es una persona vulnerable y a veces enferma, que tiene un problema real y espera una atención adecuada. En cuanto a la violencia de género ante una situación de hijas o nietas puedan acompañarlas.
Este programa de alfabetización jurídica también se desarrolla en la Localidad de la Caldera.