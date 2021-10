Un nuevo femicidio conmociona a Salta

El hecho se produjo en la localidad de Coronel Moldes

Durante las primeras horas de la mañana, Agustina, de 17 años, salió desde su casa para ir al colegio. Sin embargo, en medio del camino, Juan Gallardo de 20 la interceptó, la golpeó y luego la asesinó con un cuchillo. Para comentar detalles sobre las medidas preliminares que se tomaron, la Fiscal Verónica Simesen de Bielke, dialogó con el equipo de “Máxima Tarde”.

“Observamos un lugar muy cercano a la casa de la víctima, a 2 cuadras. Fue allí cuando testigos observaban a esta joven que fue abordada por un masculino”, afirmó la fiscal, quien además agregó que “en un momento determinado, Agustina pidió ayuda, los vecinos se involucraron, él sacó un arma y la mató”.

Por otro lado, ante la consulta por sí desde antes existía una medida cautelar, Simesen dijo: “Yo desconozco esa situación, no es algo que me conste, aparentemente habría una medida cautelar pero no lo puedo confirmar. En caso de que exista una medida de ese tipo, se debe tener un constante contacto con la víctima, normalmente tiene un plazo de duración, para luego ver si se necesita regular o no”.

Además, la fiscal habló sobre si en estos casos la gente debe intervenir o no: “En estos casos uno debe involucrarse, no podemos permitir ningún tipo de violencia, particularmente en la violencia contra las mujeres uno debe intervenir tratando de sobre guardar la integridad física de la victima. Hoy tenemos un resultado fatal, y la realidad es que hoy son unos y mañana pueden ser otros”.

Finalmente, Simesen brindó una visión sobre la grave situación de violencia que está atravesando la provincia de Salta: “Uno va situándose en un panorama, es lo que está pasando, la violencia de género no cesa. Uno se pregunta qué podemos hacer, que hacemos las mujeres y los hombre con lo que está pasando, cómo lo abordamos. Primero la familia, tenemos que hablar y visibilizar estos casos, después desde las escuelas y desde el estado, en muchas etapas se puede colaborar. Hay normas que establecen la prevención, sanción y la posibilidad de proteger a las víctimas, que evidentemente se está escapando de las manos”.

