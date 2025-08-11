Vuelve la Copa Libertadores: la agenda de partidos de los equipos argentinos

La fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 llegó a su fin y dejó definidos a los equipos argentinos que siguen en carrera por la gloria continental. Estudiantes, Vélez, River y Racing lograron superar sus zonas y se metieron en los octavos de final del torneo más prestigioso de clubes de Sudamérica, mientras que Talleres y Central Córdoba quedaron en el camino.
En esta instancia, los dos mejores de cada grupo avanzaron a octavos, y los terceros accedieron a los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana.
Desde los octavos de la Libertadores, los cruces serán de ida y vuelta, sin ventaja por gol de visitante, hasta conocer a los dos finalistas que buscarán el título en la gran final única del 29 de noviembre en Lima, Perú.
Así se jugarán los octavos de final de Libertadores 2025: cuándo se juegan y calendario
Ida
Fortaleza vs. Vélez | martes 12/8 a las 19, en el Arena Castelão
Atlético Nacional vs. San Pablo| martes 12/8 a las 21.30hs, en el Atanasio Girardot
Peñarol vs. Racing | martes 12/8 a las 21.30, en el Campeón del Siglo
Cerro Porteño vs. Estudiantes | miércoles 13/8 a las 19, en La Nueva Olla
Flamengo vs. Internacional | miércoles 13/8 a las 21.30, en el Maracaná
Botafogo vs. Liga de Quito | jueves 14/8 a las 19, en el Olímpico Nilton Santos
Libertad vs. River | jueves 14/8 a las 21.30, en el Defensores del Chaco
Universitario vs. Palmeiras | jueves 14/8 a las 21.30, en el Monumental U
Cómo se jugarán los octavos de la Copa Sudamericana 2025
La Copa Sudamericana 2025 entró en su etapa decisiva con presencia fuerte de equipos argentinos. Lanús, Huracán, Godoy Cruz, Independiente y Central Córdoba (este último tras ganar el repechaje) ya aseguraron su lugar en los octavos de final y sueñan con llegar a lo más alto.
El camino hacia el título también se disputará con series de ida y vuelta, en las que cada detalle puede definir la clasificación, y donde la experiencia y el juego colectivo serán claves para avanzar en busca de la corona continental.
Así se jugarán el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana
Once Caldas vs. Huracán | martes 12 de agosto | 19.00 | Estadio Palogrande
Independiente del Valle vs. Mushuc Runa | martes 12 de agosto | 19.30 | Estadio Banco Guayaquil, Quito
América de Cali vs. Fluminense | martes 12 de agosto | 21.30 | Estadio Olímpico Pascual Guerrero
Bolívar vs. Cienciano | miércoles 13 de agosto | 19.00 | Estadio Hernando Siles
Alianza Lima vs. U. Católica | miércoles 13 de agosto | 21.30 | Estadio Alejandro Villanueva
Universidad de Chile vs. Independiente | miércoles 13 de agosto | 21.30 | Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos
Atlético Mineiro vs. Godoy Cruz | jueves 14 de agosto | 19.00 | Estadio Arena MRV
Central Córdoba vs. Lanús | jueves 14 de agosto | 21.30 | Estadio único Madre de Ciudades
