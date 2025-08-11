Vuelve la Copa Libertadores: la agenda de partidos de los equipos argentinos

Estudiantes, Vélez, River y Racing tendrán acción esta semana. También regresa la Sudamericana con Lanús, Huracán, Godoy Cruz, Independiente y Central Córdoba

La fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 llegó a su fin y dejó definidos a los equipos argentinos que siguen en carrera por la gloria continental. Estudiantes, Vélez, River y Racing lograron superar sus zonas y se metieron en los octavos de final del torneo más prestigioso de clubes de Sudamérica, mientras que Talleres y Central Córdoba quedaron en el camino.

En esta instancia, los dos mejores de cada grupo avanzaron a octavos, y los terceros accedieron a los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana.

Desde los octavos de la Libertadores, los cruces serán de ida y vuelta, sin ventaja por gol de visitante, hasta conocer a los dos finalistas que buscarán el título en la gran final única del 29 de noviembre en Lima, Perú.