La entrevista con el director del Mercado Artesanal, Mario Luna, dejó entrever una preocupación creciente entre los artesanos y comerciantes del sector: la baja en el movimiento turístico durante el mes de enero. “Realmente esperábamos mucho a los visitantes… veníamos con un mes de enero medio complicado”, expresó Luna, reflejando una situación que se repite en distintos puntos de la provincia.

El fenómeno no es aislado. Según datos recientes publicados por medios nacionales y provinciales, el turismo interno en Argentina experimentó una caída durante el verano debido a la inflación, el aumento de costos de transporte y la reducción del consumo en general. En Salta, cámaras empresarias y operadores turísticos señalaron que la ocupación hotelera estuvo por debajo de temporadas anteriores y que el gasto promedio por visitante también disminuyó.

En ese contexto, el Mercado Artesanal —un espacio que reúne a artesanos auténticos de toda la provincia— sintió el impacto. Sin embargo, febrero comenzó a mostrar un cambio positivo. Luna destacó que en los últimos días llegaron contingentes completos, lo que generó alivio entre los trabajadores del sector: “Por suerte está repuntando en el mes de febrero… se bajaron, sacaron fotos, recorrieron el salón, se llevaron artesanías”.

La recuperación del turismo es clave para los artesanos, ya que gran parte de sus ingresos dependen de la venta directa a visitantes. Además, el Mercado impulsa talleres, actividades culturales y festividades —como el Jueves de Comadres y el Desentierro del Carnaval— que funcionan como atractivos turísticos y ayudan a sostener el flujo de público.

Luna remarcó que el Mercado Artesanal abre todos los días de 10 a 20.30, y que allí trabajan artesanos que producen piezas auténticas de cerámica, textil, cuero, madera y metal. La continuidad de estas actividades es fundamental para preservar oficios tradicionales y para mantener viva la identidad cultural de Salta.

Mientras el sector espera un repunte más sostenido, los artesanos confían en que febrero y marzo —meses fuertes del carnaval y del turismo regional— permitan equilibrar un inicio de año que comenzó cuesta arriba.

Escuchá todas las propuestas y la entrevista completa: