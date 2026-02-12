Los tres senadores de Salta votaron a favor de la reforma laboral en una sesión maratónica del Senado

Guzmán Coraita, Emilia Orozco y Flavia Royón acompañaron el proyecto del Gobierno, que obtuvo 42 votos a favor y 30 en contra tras más de 14 horas de debate.

En una sesión que se extendió por más de 14 horas, el Senado de la Nación aprobó en general la reforma laboral impulsada por el Gobierno, con 42 votos afirmativos y 30 negativos. La votación se dio en un clima de fuerte tensión política y con manifestaciones en distintos puntos del país.

En ese marco, los tres representantes de Salta en la Cámara alta votaron a favor del proyecto:

• Gonzalo Guzmán Coraita (La Libertad Avanza)

• Emilia Orozco (La Libertad Avanza)

• Flavia Royón (Primero los Salteños)

El respaldo de los senadores salteños fue considerado clave dentro del armado de mayorías que permitió al oficialismo avanzar con la iniciativa. Tanto Guzmán Coraita como Orozco defendieron la necesidad de modernizar el sistema laboral y reducir la informalidad, mientras que Royón acompañó en general aunque marcó diferencias en algunos artículos vinculados al financiamiento de indemnizaciones.

Para alcanzar los votos necesarios, el Ejecutivo aceptó más de 20 modificaciones al texto original, incluyendo garantías fiscales para las provincias y la continuidad de los aportes patronales a las obras sociales, puntos que habían generado resistencia en las negociaciones previas.

La reforma laboral —considerada por el Gobierno como una pieza central de su agenda legislativa— introduce cambios en indemnizaciones, habilita convenios por empresa, crea un “banco de horas” y establece límites al derecho de huelga en servicios esenciales, entre otros puntos.

Tras la aprobación en general, el Senado continuaba con la votación artículo por artículo, donde aún podían introducirse ajustes al texto definitivo antes de su envío a la Cámara de Diputados.