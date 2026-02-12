El presidente Javier Milei celebró en redes sociales la aprobación en general de la reforma laboral en el Senado, que obtuvo 42 votos a favor y 30 en contra luego de una extensa sesión que superó las 14 horas de discusión. Minutos después de la votación, el mandatario publicó un mensaje breve y contundente:

“HISTÓRICO. VLLC!”, sigla que su espacio político utiliza para la consigna “Viva la libertad, carajo”.

La Cámara alta dio luz verde al proyecto impulsado por el Gobierno, que —según el oficialismo— apunta a modernizar el mercado laboral y reducir la litigiosidad. La sesión transcurrió en un clima de fuerte tensión política y con movilizaciones sindicales en rechazo a la iniciativa.

Para llegar al recinto, el Ejecutivo aceptó más de 20 modificaciones al texto original. Entre los cambios más relevantes se incluyeron garantías para las provincias respecto al impacto fiscal y la continuidad de los aportes patronales a las obras sociales, puntos que habían generado resistencia durante las negociaciones previas.

Tras la aprobación en general, el Senado continuaba con la votación artículo por artículo, donde aún podían introducirse ajustes al texto definitivo. La reacción del Presidente reflejó la importancia que el Gobierno le asigna a esta reforma, considerada una de las piezas centrales de su agenda legislativa para este año.