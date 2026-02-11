La provincia de Salta vuelve a recibir un cruce de alto atractivo por la Copa Argentina, esta vez con el enfrentamiento entre Central Córdoba, representante de la Liga Profesional y reciente campeón del certamen, y Gimnasia y Esgrima de Jujuy, que buscará sorprender y avanzar ante un rival de mayor jerarquía.

El encuentro será dirigido por Andrés Gariano, acompañado por los asistentes Gabriel Chade y Damián Espinoza, mientras que Mauricio Martín cumplirá funciones como cuarto árbitro. Como es habitual en esta instancia, el partido será a eliminación directa: si al finalizar los 90 minutos el marcador sigue igualado, la clasificación se definirá mediante tiros desde el punto penal.

Central Córdoba intentará hacer valer su experiencia reciente en el torneo, mientras que el Lobo jujeño llega con la ilusión de seguir en carrera en el certamen más federal del país. Para Salta, el duelo reafirma su rol como plaza habitual y confiable de la Copa Argentina, que año tras año elige la provincia para encuentros de relevancia nacional.

