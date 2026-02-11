La diputada provincial Laura Cartuccia defendió el proyecto de reforma electoral presentado por el bloque oficialista y aseguró que la iniciativa “actualiza el sistema vigente, fortalece la representación y amplía las formas de participación ciudadana”. Durante la entrevista, recordó que la eliminación de las PASO dejó un vacío en la canalización de internas partidarias: “Esta decisión también implicó la desaparición de un espacio donde podían expresarse distintas internas dentro de los partidos y de las alianzas” .

Según explicó, el proyecto propone un mecanismo similar al sistema de lemas, donde se combinan los votos de los distintos sublemas y se consagra al candidato más votado dentro del espacio. Para Cartuccia, esto permitirá “evitar la dispersión innecesaria de votos”, construir mayorías más sólidas y mejorar la gobernabilidad. “Las mayorías que se forman en la sociedad van a evitar la dispersión innecesaria de votos y se va a favorecer la construcción de mayorías más sólidas” .

Frente a las críticas que señalan que la reforma busca contener internas del oficialismo de cara a 2027, la diputada fue tajante. Afirmó que existe una campaña de desprestigio contra el gobernador Gustavo Sáenz y pidió a la oposición presentar propuestas superadoras: “Me gustaría que presenten un proyecto que pueda ser superador y que no se queden solamente en una mega crítica” . Además, aclaró que el gobernador “no tiene nada que ver” con la elaboración del proyecto y que fue una decisión del bloque legislativo.

Respecto al debate nacional por la reforma laboral, Cartuccia sostuvo que existen puntos que deben revisarse, pero cuestionó la actitud del kirchnerismo: “Lo que busca claramente es extorsionar y amenazar a los legisladores para que no aprueben la reforma laboral”. También señaló que algunos aspectos, como las licencias fraccionadas, ya se aplican en la práctica y que los convenios colectivos requieren una actualización.

Finalmente, ante la consulta de un oyente sobre la posibilidad de que un candidato con más votos individuales pierda frente a otro cuyo lema acumule más sufragios, la diputada respondió que esa será “la regla del juego” si la ley se aprueba. Remarcó que el Tribunal Electoral será clave en la implementación y reglamentación del sistema.

ESCUCHÁ LA ENTREVISTA COMPLETA: