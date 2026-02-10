La Unión Tranviarios Automotor (UTA) difundió un comunicado en el que alertó sobre la posibilidad de un paro nacional del transporte en las provincias del interior, ante el riesgo de que no se efectivicen los salarios acordados. La nota, fechada el 9 de febrero en Buenos Aires, cuestiona que en varias jurisdicciones no exista una planificación clara y que el análisis de la situación se reduzca únicamente a aspectos económicos.

El sindicato también apuntó contra los empresarios del sector, quienes aseguran no contar con fondos suficientes para afrontar los pagos, pese a que las tarifas en el interior del país superan ampliamente a las del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Desde la conducción gremial remarcaron que han sostenido la paz social y la normalidad del servicio, pero advirtieron que la situación salarial de los choferes del interior es insostenible.

Según el documento firmado por el secretario general Roberto Fernández, si el 10 de febrero no se abonan los sueldos acordados en el ámbito del AMBA, el 11 de febrero se avanzará con una medida de fuerza que alcanzará a todas las provincias.

En el caso de Salta, el panorama es distinto. En declaraciones previas, el secretario de

Prensa de la UTA Salta, Gerónimo Requena, destacó el diálogo permanente con SAETA y con el Gobierno provincial, y aseguró que, en ese marco, no se contemplaban medidas de fuerza en la provincia.