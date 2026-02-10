El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia de nivel amarillo por tormentas que afectará este martes 10 de febrero a una extensa porción del territorio salteño. La alerta comprende sectores de la Puna de Iruya, Orán, Santa Victoria, Anta, Rivadavia, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera, además de los Valles Calchaquíes, incluyendo Cachi, Molinos, La Poma, San Carlos, Cafayate y zonas cercanas.

De acuerdo con el organismo, se esperan precipitaciones de variada intensidad, acompañadas por ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h en el norte y la Puna, y hasta 80 km/h en el sur provincial. Las lluvias podrían acumular entre 30 y 50 milímetros en el norte y la región puneña, mientras que en el sur se estiman valores de entre 30 y 60 milímetros. No se descarta actividad eléctrica ni la caída aislada de granizo.

Desde Defensa Civil recomendaron evitar desplazamientos durante los episodios de tormenta, asegurar objetos que puedan volarse, permanecer en lugares protegidos y mantenerse alejados de postes y cables de energía. Las autoridades insistieron en la importancia de seguir la información oficial y adoptar medidas preventivas ante posibles complicaciones derivadas del mal tiempo.