La reforma laboral como eje de confrontación

Claudio del Plá definió la reforma laboral que se debatirá en el Senado como “esclavista” y “regresiva”, ubicándola en el centro de una disputa ideológica que excede lo técnico. Para el dirigente, el Gobierno busca “retroceder en derechos” bajo el discurso de la modernización, y acusa a la administración nacional de instalar “una mentira oficial” sobre los beneficios del proyecto.

Su planteo se inscribe en una lectura más amplia: la reforma no solo modifica normas laborales, sino que reordena relaciones de poder entre Estado, empresas y sindicatos. Desde esta perspectiva, Del Plá intenta posicionar al Partido Obrero como un actor que disputa sentido frente a un oficialismo que impulsa cambios estructurales y un sindicalismo que, según él, “negocia la aprobación de la ley”.

El sindicalismo en la mira: fracturas y realineamientos

Uno de los ejes más fuertes de la entrevista es la crítica a las centrales sindicales. Del Plá sostiene que la mayoría de los gremios “están entregados” y que evitaron convocar a un paro general. En contraposición, reivindica la movilización impulsada por sectores del sindicalismo combativo y organizaciones de izquierda.

Este señalamiento revela una fractura interna en el movimiento obrero:

• Un sector dialoguista, que negocia con el Gobierno y busca incidir en la letra fina de la reforma.

• Un sector opositor, que rechaza cualquier modificación y apuesta a la protesta callejera.

Del Plá intenta capitalizar ese quiebre para reforzar la identidad del Partido Obrero como fuerza que se mantiene “independiente” de las estructuras tradicionales.

Sáenz y la reforma: tensiones entre Nación y provincias

El dirigente también apuntó contra el gobernador Gustavo Sáenz, quien expresó que la provincia “no tiene la culpa de que no haya trabajo”. Para Del Plá, esa postura implica un aval político a la reforma laboral, aunque matizado por la discusión impositiva que afecta a las provincias.

Su lectura es clara:

• Sáenz acompaña el proyecto en lo laboral.

• Negocia lo fiscal para no perder recursos.

El análisis de Del Plá expone una tensión recurrente en el federalismo argentino: los gobernadores buscan preservar fondos mientras equilibran su relación con la Casa Rosada. En ese marco, el Partido Obrero intenta mostrar que la discusión no es técnica, sino política.

La baja de la edad de imputabilidad: un debate que se reabre

Del Plá también rechazó la propuesta del Gobierno nacional de bajar la edad de imputabilidad a 13 o 14 años. Su argumento se apoya en estadísticas que muestran que los delitos cometidos por menores representan una proporción mínima del total.

Desde su mirada, la iniciativa:

• Desvía el foco de los responsables reales de la inseguridad.

• No resuelve el problema, porque no aborda la trama del narcotráfico ni la desigualdad social.

• Profundiza la exclusión, al exponer a adolescentes a sistemas de reclusión que “no recuperan a nadie”.

El dirigente enmarca el debate en una crítica más amplia al vínculo entre poder político y crimen organizado, especialmente en Salta.

