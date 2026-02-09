El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, fue procesado este lunes por asociación ilícita en el marco de una causa que investiga cobros de sobornos, fraude al Estado e incompatibilidades vinculadas a su función pública. La resolución fue dictada por el juez federal Sebastián Casanello, quien también dispuso embargos millonarios sobre los bienes de los imputados.

El fallo alcanza además a Daniel Garbellini —ex segundo de Spagnuolo en la ANDIS— y a Miguel Calvete y Pablo Atchabahian, ambos con vínculos estrechos con el sector de las droguerías. En total, el magistrado procesó a 19 personas, entre ex funcionarios, empleados del organismo y empresarios privados que habrían intervenido con distintos roles dentro de la estructura delictiva.

El embargo más elevado recayó sobre Spagnuolo, por un monto superior a los 202 millones de pesos. Según el juez, durante los primeros meses del actual gobierno se instaló “un entramado de corrupción institucional” cuyo núcleo operaba dentro de la ANDIS, articulando acciones entre funcionarios de alto rango y operadores externos.

Casanello sostuvo que la agencia se convirtió en “una vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”.

El magistrado también dejó abierta la posibilidad de que la investigación se amplíe, al advertir que el esquema delictivo “pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados”. Incluso señaló que existen indicios de que la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios podría haberse extendido hacia otras áreas del organismo.

La causa continuará con nuevas medidas para determinar el alcance total de la red y las responsabilidades individuales de cada uno de los involucrados.