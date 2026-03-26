La menor permanece hospitalizada con lesiones severas. La Fiscalía solicitó la detención preventiva de ambos progenitores, imputados por lesiones agravadas y coacción.

La Fiscalía de Violencia Familiar y de Género solicitó la medida cautelar tras constatar lesiones graves en la menor, internada en el Hospital Materno Infantil. Los padres están imputados por lesiones graves agravadas por el vínculo y coacción.

La auxiliar fiscal Virginia Bortoloto, por expresas directivas del fiscal penal de Violencia Familiar y de Género 2, Federico Gabriel Portal, solicitó la prisión preventiva de los padres de una menor de ocho meses, quien se encuentra hospitalizada con lesiones de gravedad, en el marco de la investigación por posibles hechos de maltrato infantil.

La imputada, de 25 años, domiciliada en Villa Lavalle, es acusada del delito de lesiones graves agravadas por el vínculo. Su pareja, también de 25 años, domiciliado en la misma dirección, está imputado por lesiones graves agravadas por el vínculo y coacción en concurso real.

La solicitud de prisión preventiva realizada por la Fiscalía especializada, se fundamenta en diversos elementos de convicción reunidos durante la investigación, incluyendo denuncias policiales y testimoniales de familiares y profesionales de la salud, informes médicos y tomográficos que evidencian hematomas en la mejilla y el cuello, hematomas subgaleales en la región occipital, fractura del hueso occipital y hemorragia retiniana.

La historia clínica de la menor documenta internaciones previas y seguimiento por problemas neurológicos, mientras que los informes de trabajo social y médico-legales respaldan la sospecha de maltrato infantil.

La menor permanece hospitalizada en estado grave, recibiendo asistencia médica especializada. La fiscalía destacó la extrema vulnerabilidad de la víctima y la necesidad de protegerla de posibles riesgos adicionales.

Atento a la gravedad de los hechos y al vínculo directo de los imputados con la menor, desde la Fiscalía solicitó también la realización de un examen psicológico a ambos progenitores por parte del Departamento de Psicología del Poder Judicial, con el objetivo de evaluar su personalidad, peligrosidad, factores que predisponen a la violencia y capacidad de comprensión de los hechos.

La auxiliar fiscal Bortoloto solicitó al Juez de Garantías 2 que haga lugar a la medida cautelar de prisión preventiva para ambos progenitores, considerándola una acción excepcional, proporcional e instrumental para garantizar la protección de la menor y el cumplimiento del proceso judicial.