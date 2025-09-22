Boca Juniors empató 2-2 con Central Córdoba de Santiago del Estero y dejó escapar una inmejorable chance de alcanzar la cima de la Zona A del Torneo Clausura y de la Tabla Anual.

En La Bombonera, en el encuentro correspondiente a la novena, Rodrigo Battaglia y Miguel Merentiel anotaron para el equipo de dirigido por Miguel Ángel Russo. Sin embargo, la reacción del Ferroviario no se hizo esperar: José Florentín descontó de cabeza y, más tarde, un remate de Iván Gómez selló la igualdad definitiva, a siete minutos para el final.

De esta manera, Boca Juniors quedó en el tercer puesto de la Zona A con 14 puntos, a dos unidades del líder Unión y un punto por debajo de su escolta, Barracas Central. Mientras que en la Tabla Anual acumula 47 unidades, dos menos que el líder River Plate. Central Córdoba, por su parte, quedó en el cuarto puesto de la Zona A, con los mismos puntos pero peor diferencia de gol que el Xeneize.

