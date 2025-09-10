POLÍTICA //

En contacto directo con radio Cadena Máxima, el candidato a Senador Nacional por el Partido Obrero, analizó la situación económica que trasciende a la provincia, haciendo hincapié, en el proceso, sobre sus desacuerdos con la conducción actual, precisamente, dirigiéndose al Gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, a quién llamó «cómplice, pese a presentarse, ahora, como una víctima de las decisiones tomadas por parte de Nación».

Claudio del Plá, por otro lado, presentó a la Izquierda como «la única propuesta en línea con las necesidades de los trabajadores», y no dejó pasar la oportunidad, para expresar su disidencia con el actual Presidente, Javier Milei, cuya gestión la calificó de «un fracaso completo, una mentira»; dejando en claro de que los aspectos fundamentales en los que se basó su victoria, años atrás, tales como, la erradicación de la corrupción en el ámbito político y, la salvación económica, no solo, no han sido alcanzados en su totalidad, sino que además, el esquema económico planteado por el Mandatario Nacional es «insostenible» y probablemente, sean estos «más corruptos que los anteriores».

LA PALABRA DEL ENTREVISTADO, CLAUDIO DEL PLÁ