Los jugadores de la Selección argentina se volvieron a entrenar este domingo, a un día de viajar a Ecuador para disputar la última fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Con el boleto asegurado al máximo torneo internacional, la Albiceleste intentará finalizar el certamen de la mejor manera posible.

Lionel Scaloni partió de la goleada contra Venezuela (3-0) en el Monumental con dos certezas: Lionel Messi no viajará al próximo compromiso para recuperar energías y Cuti Romero tampoco se subirá al avión al haber sido suspendido por acumulación de amarillas. Por eso, el DT se ve obligado a hacer cambios en el once titular.

Los principales candidatos a ir desde el arranque contra la “Tri” son Leonardo Balerdi en la zaga y Lautaro Martínez en la ofensiva, pero esos no serían los únicos cambios que tiene en mente el seleccionador nacional. Tampoco hay que descartar el ingreso de Alexis Mac Allister al equipo; el mediocampista superó su molestia muscular y, tras perderse el duelo contra la Vinotinto por el retraso de su vuelo al momento de llegar a Buenos Aires, tiene todos los boletos para ser alineado contra Ecuador.

Luego, en el resto de las líneas se mantendrían los principales nombres, a la espera de conocer quién jugará entre Thiago Almada, Nico Paz y Franco Mastantuono. Por eso, Argentina podría jugar con estos once el próximo martes:

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.