Hoy, 5 de septiembre, celebramos el Día Nacional del Scout y de la Buena Acción. En pos del festejo, en Máxima Mañana, se entrevistó a Rosario, Educadora Grupo Scout Santo Domingo Savio, con sede principal en la provincia de Salta.

A través de radio Cadena Máxima, se estableció contacto directo con Rosario, líder educativa de un grupo de scout de la provincia. Ella, nos describió el sentimiento de los pertenecientes a la comunidad, los valores compartidos y esparcidos por todo el mundo, y la misión altruista que cumplen a diario.

En su caso, la relación con el mundo del Scout empezó desde muy pequeña, incontables aventuras han sucedido desde entonces, hasta el día de hoy, en el que ya es una instructora en la comunidad. Rosario, en Máxima Mañana, aprovechó la festividad nacional para invitar a las madres, de todos los pequeños, a que lleven a sus hijos a ser parte de esta experiencia, en la que encontrarán amigos, y un ambiente muy sano para crecer, no solo como aventureros, sino, y más importante aún, como seres humanos.

El testimonio de Rosario en Cadena Máxima