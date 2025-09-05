Sofía Yrigoyen, Desarrolladora Líder en Sostenibilidad de Schneider Electric, dialogó en Cadena Máxima, acerca de la importancia de tomar consciencia en materia de la utilización responsable de la energía, y el camino hacia la eficiencia energética.

Sofía habló en el programa Máxima Mañana, sobre la campaña de la compañía internacional acerca el desarrollo de las green skills, habilidades fundamentales en el futuro labura y la transición energética justa.

Por otro lado, la Líder en Sostenibilidad de Schneider Electric, presentó el aula móvil, una plataforma de educación gratuita, disponible para todo aquel interesado en la materia. Lugar, donde se podrá recibir más información al respecto del uso razonable y recomendado de la energía. El espacio innovador recorrerá Salta durante los próximos cinco años, capacitando a más de 8400 estudiantes técnicos en automatización, energía renovables y eficiencia energética.

