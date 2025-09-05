En la bolsa de Nueva York, los papeles de Mercado Libre encabezan los retrocesos, con una baja de 2,5% , seguidos por BBVA ( -2,3 %); Tenaris ( -2,1% ), Edenor (-1,6%) y Cresud ( -1,3% ) .

A nivel local, el S&P Merval cae 0,5% en dólares, pero avanza 0,2% en pesos. El riesgo país se ubica en 893 puntos.

Por su parte, los principales índices de Wall Street se negocian en terreno negativo luego de conocer el dato de la tasa de desempleo, que llegó a 4,3% en Estados Unidos.

Así, el índice Dow Jones cae 0,5%; el índice S&P 500 baja 0,4%, y el Nasdaq retrocede 0,2% en las primeras operaciones de la rueda.

Sube el dólar

Con respecto a los dólares financieros, el MEP sube 0,5% y se negocia a $1385,56. El contado con liquidación (CCL) cotiza a $1390,93, tras subir 0,7%. El dólar oficial aumenta $5 y se vende a $1380 en las pantallas del Banco Nación.

En tanto, el dólar blue sube $5, y opera a $1370.