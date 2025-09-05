ECONOMÍA
En el último día hábil antes de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, las acciones argentinas que operan en Wall Street anotaban caídas de más del 2,5%; mientras los bonos en dólares suben hasta 1%.
A nivel local, el S&P Merval cae 0,5% en dólares, pero avanza 0,2% en pesos. El riesgo país se ubica en 893 puntos.
Por su parte, los principales índices de Wall Street se negocian en terreno negativo luego de conocer el dato de la tasa de desempleo, que llegó a 4,3% en Estados Unidos.
Así, el índice Dow Jones cae 0,5%; el índice S&P 500 baja 0,4%, y el Nasdaq retrocede 0,2% en las primeras operaciones de la rueda.
Sube el dólar
Con respecto a los dólares financieros, el MEP sube 0,5% y se negocia a $1385,56. El contado con liquidación (CCL) cotiza a $1390,93, tras subir 0,7%. El dólar oficial aumenta $5 y se vende a $1380 en las pantallas del Banco Nación.
En tanto, el dólar blue sube $5, y opera a $1370.