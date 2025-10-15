El equipo BWT Alpine de Fórmula Uno, donde corre Franco Colapinto, decidió sumarse a una causa solidaria y visibilizar una problemática poco conocida: la enfermedad de Batten infantil tardía. Por esa razón, durante el Gran Premio de Estados Unidos, el Alpine A525 llevará en su carrocería el logo de la Fundación Pink Sky de Helen.

Se trata de una organización benéfica que busca concientizar y recaudar fondos para combatir este extraño trastorno genético. Además, el auto lucirá la imagen de un lobo ártico, símbolo de la lucha y la esperanza para las familias afectadas.

Qué es la enfermedad de Batten

La enfermedad de Batten infantil tardía es un trastorno genético poco frecuente que provoca una rápida neurodegeneración, convulsiones, pérdida de visión y, en la mayoría de los casos, muerte prematura. En Estados Unidos, afecta a entre dos y cuatro de cada 100.000 chicos, lo que la convierte en una de las enfermedades más devastadoras y menos conocidas.

La Fundación Helen’s Pink Sky nació en abril de este año, inspirada en la historia de Helen Born, una nena de cuatro años que enfrenta esta dura realidad. Desde su creación, ya destinó casi un millón de dólares a investigaciones pioneras y brinda apoyo directo a las familias que atraviesan este difícil camino.

La presencia del logo de la fundación en el Alpine de Colapinto durante el Gran Premio de Estados Unidos marca un hito en la lucha por la visibilidad de la enfermedad. El objetivo de esta iniciativa es aprovechar la enorme audiencia de la Fórmula 1 para que más personas conozcan la enfermedad de Batten y se sumen a la causa.