En diálogo con la Dra. especialista en infectología, María Paula Herrera, nos habló sobre la importancia de este hábito el cual evita el contacto con muchos gérmenes que derivan en enfermedades y complicaciones físicas.

Aunque pudiera parecer una acción sencilla, las condiciones económicas y sociales de muchas familias no les permiten aplicar un correcto lavado de manos, por lo que además de promover esta acción, en el Día Mundial de Lavado de Manos se busca exigir a las autoridades facilitar a las comunidades marginadas el acceso al agua limpia.

¿Cuándo se celebra el Día Mundial del Lavado de Manos?

El 15 de octubre de 2008 se celebró por primera vez el Día Mundial del Lavado de Manos como una iniciativa promovida por la Asociación Mundial para el Lavado de Manos, esta propuesta ha sido respaldada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

El objetivo de este día es procurar que, en todo el mundo, la práctica de la higiene de las manos sea algo regular, y así poder evitar la propagación de muchas enfermedades que atacan principalmente el sistema digestivo, pero que puede terminar comprometiendo otras partes del organismo.

Escuchá la entrevista completa con la Dra. Maria Paula Herrera: