En Diálogo con «Máxima mañana» por Radio Cadena Máxima, la candidata a diputada nacional por LLA en Salta detalló que considera que la situación de Salta es muy grave en su totalidad: «No veo ningún lugar peor que otro, la situación es muy grave en toda Salta».

FRONTERA DE SALTA

«La salud en Orán está al borde del colapso.» «El hospital que debía ser ejemplo hoy refleja el abandono de todo un sistema». Estas frases reflejan la realidad de los centros de salud en zona frontera, la cual pasa por su peor momento.

Con respecto a la campaña que realiza su partido, la candidata afirmó que tienen buena respuesta por parte de los ciudadanos de las distintas localidades, aunque también afirmó que es normal encontrarse con una minoría que los confronta de forma indebida, hasta se animó a tirar estadísticas:

«de 10 personas, 1 es la que se acerca y nos insulta»

