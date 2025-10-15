En diálogo con Máxima mañana por Radio Cadena Máxima, Dardo Romano quien fue presidente de la cámara de la carne de Salta, brindó detalles sobre la actualidad que atraviesan las carnicerías y sus dueños.

Carga impositiva, luz, alquiler, mano de obra, son algunos de los problemas que este sector comercial enfrenta. Se estima una suba de la venta por las fechas como del día de la madre y fiestas de fin de año, pero Romano declara que no se espera que este panorama complicado cambie a pesar de estas fechas de suba.

Romano insistió en que hace falta “ponerse los pantalones largos” y asumir el compromiso político de fortalecer la producción ganadera local: “Hay que apoyar a los productores por un tiempo si queremos crecer. Si no, vamos a seguir dependiendo de carne de afuera”.

Escucha la entrevista completa: