Cada 8 de septiembre se celebra el Día Internacional del Periodista para reconocer la importancia de la profesión del periodismo en su labor de buscar la verdad y en defensa de la libertad de expresión.

Aunque las celebraciones de este día varían en América según los hechos ocurridos en cada país de la región, este lunes de 2025 los comunicadores de todo el mundo tendrán otra festividad, debido a un homenaje internacional.

Origen del Día Internacional del Periodista

El Día Internacional del Periodista fue establecido en 1958 durante el IV Congreso de la Organización Mundial de Periodistas (OIP), celebrado en Bucarest, Rumania. La fecha busca recordar y conmemorar a Julius Fucik, escritor y periodista checoslovaco ejecutado por los nazis en 1943, durante la Segunda Guerra Mundial.

Por este motivo, la conmemoración no solo busca reconocer la labor esencial de quienes informan al mundo, sino también recordar a quienes dieron su vida por ejercer este oficio.

La fecha de celebración del Día del Periodista en Argentina