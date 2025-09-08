En comunicación telefónica con radio Cadena Máxima, un representante del Taekwondo Chul Hak San, transmitió los valores esenciales de la práctica del arte marcial, y como la educación elegida por los profesores, va más allá del hecho de aprender solo a defenderse.

Agustín Aguilar, habló en el programa Máxima Mañana, allí, mencionó la llegada del Taekwondo en su infancia, y como este, transformó su vida por completo, a tal punto de que hoy es instructor en la materia, especialmente en la categoría Tercer Dan, un nivel superior al conocido cinturón negro. Dejando en claro, que aún, le falta mucho camino por recorrer.

El alumno y maestro de la filosofía Chul Hak San, explicó sus bases y fundamentos, como la intención social que buscan desarrollar a través de esta, asegurando, que las enseñanzas van mucho más allá del Taekwondo. Se incursionó en la entrevista, por su rol como profesor, y como las actividades varían de acuerdo con la edad del practicante, sin discriminar en impartir los valores esenciales de la academia. Agustín Aguilar, invita a los chicos, y a los más grandes, a formar parte del mundo del Taekwondo, alegando de que así como a él, la intromisión del arte marcial, fue un antes y un después en su vida, también puede serlo en la de cualquier otro. Un joven indisciplinado y revoltoso, que terminó siendo docente, y también aprendiz, de otros niños, en algunos casos, revoltosos e indisciplinados. Con el objetivo de evitar la violencia, a través de la educación.

INSTRUCTOR TERCER DAN, AGUSTÍN AGUILAR