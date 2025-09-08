El español se impuso por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4. Fue la primera vez que dos tenistas disputaron tres finales de Grand Slam en una misma temporada.

El español Carlos Alcaraz tuvo una magnífica actuación y se consagró campeón del US Open por segunda vez en su carrera. Venció al italiano Jannik Sinner, en una rivalidad que ya se convirtió en un clásico del circuito, y consiguió un título que, además, le permitirá volver a ser número uno del mundo.

El español se impuso por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 en un partido que duró dos horas y 44 minutos ante el actual líder del ranking ATP. Así, le arrebatará la cima: había estado allí por última vez en agosto de 2023.

Carlos Alcaraz, campeón del US Open (Foto: Reuters)
Carlos Alcaraz, campeón del US Open (Foto: Reuters)

Se trata del sexto título de Grand Slam para Alcaraz que tiene, además del US Open 2022 y 2025, las coronas de Roland Garros 2024 y 2025, y de Wimbledon 2023 y 2024.

Alcaraz igualó a leyendas como Bjorn Borg y Rafael Nadal, otros dos tenistas que habían conseguido sus primeros seis títulos de Grand Slam antes de cumplir los 23 años.

En el historial ante Sinner, el nacido en Murcia estiró su dominio: en 14 partidos, suma nueve victorias contra cinco triunfos del italiano. Siete de esos encuentros fueron finales y la supremacía del español es apabullante: ganó cinco y tan solo perdió dos.

ARTÍCULOS RELACIONADOSMás del autor