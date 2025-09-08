El español se impuso por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4. Fue la primera vez que dos tenistas disputaron tres finales de Grand Slam en una misma temporada.

El español Carlos Alcaraz tuvo una magnífica actuación y se consagró campeón del US Open por segunda vez en su carrera. Venció al italiano Jannik Sinner, en una rivalidad que ya se convirtió en un clásico del circuito, y consiguió un título que, además, le permitirá volver a ser número uno del mundo.

El español se impuso por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 en un partido que duró dos horas y 44 minutos ante el actual líder del ranking ATP. Así, le arrebatará la cima: había estado allí por última vez en agosto de 2023.