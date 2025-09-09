El ejército israelí anunció este martes que actuará con “mayor contundencia” en esa ciudad e instó a la población a abandonar la localidad.

Al menos 15 gazatíes, murieron este martes en toda la Franja de Gaza en medio de la ofensiva militar israelí para tomar la capital del enclave, según un recuento de víctimas realizado en las morgues de los hospitales por informadores gazatíes.

El Ejército israelí, declaró toda la ciudad de Gaza como “zona de combate peligrosa”, tras ordenar este martes la evacuación de la urbe, en la que viven alrededor de un millón de personas.

El ejército, afirma controlar el 40% de esta ciudad y, en el mapa difundido por las Fuerzas de Defensa de Israel, la capital gazatí aparece marcada completamente en rojo y clasificada como zona de combate, lo que implica que los civiles no estarían a salvo del fuego.

El ejército israelí, anunció también, que actuará con “mayor contundencia” en ciudad de Gaza, y reiteró la orden de evacuación.

“A todos los habitantes de Ciudad de Gaza (…), las fuerzas de defensa están decididas a derrotar a Hamas y actuarán en con mayor contundencia”, escribió en redes el vocero en árabe de las fuerzas armadas, Avichay Adraeeen.

“Evacúen inmediatamente por el eje Al Rashid”, añadió el militar.