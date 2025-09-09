La Selección Argentina, se mide este martes a las 20 ante Ecuador en el estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil, en el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Con la clasificación y el primer puesto ya asegurados, Lionel Scaloni, decidió apostar por un once alternativo que le dará rodaje a jugadores con menos minutos.

Una Scaloneta sin presión y con pruebas

El conjunto albiceleste, llega con 38 puntos, producto de 12 victorias, 2 empates y 3 derrotas, liderando la tabla con comodidad. En la última fecha, superó 3-0 a Venezuela en el Monumental, en la despedida oficial de Lionel Messi de los partidos por los puntos en Argentina.

El capitán no viajó a Ecuador y ya está en Miami: “Vengo de una lesión y preferimos evitar otro partido para preparar lo que viene”, explicó tras el triunfo frente a la Vinotinto.

Para este compromiso, Scaloni podría incluir a Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister desde el arranque, además de darle lugar a Leonardo Balerdi en lugar del suspendido Cristian Romero.

Ecuador, clasificado y con Beccacece en el banco

La Tri, de Sebastián Beccacece, también llega con el boleto al Mundial asegurado. Con 26 puntos, los ecuatorianos se ubican en la zona de clasificación directa y buscarán cerrar las Eliminatorias con un triunfo ante su gente.

Si bien, no hay nada en juego en cuanto a los pasajes a Estados Unidos, Canadá y México, el encuentro servirá como banco de pruebas para ambos entrenadores de cara a los amistosos internacionales de octubre y noviembre.

Historial entre Argentina y Ecuador

El duelo en Guayaquil también estará cargado de antecedentes. Argentina, arrastra una racha de ocho partidos invicta frente a Ecuador. La última victoria de la Tri se remonta al 8 de octubre de 2015, en el inicio de las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018.

Desde entonces, se registraron seis triunfos albicelestes y dos empates, incluyendo el recordado 3-1 con triplete de Messi en Quito y los cruces en cuartos de final de las Copas América 2021 y 2024. En el historial general, Argentina lidera con 24 victorias, 12 empates y apenas 5 derrotas, en 41 enfrentamientos.

Probables formaciones

Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordoñez o Ángelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Gonzalo Plata, John Yeboah o Nilson Angulo; Kevin Rodríguez y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico (o Marcos Acuña); Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Exequiel Palacios; Nicolás Paz, Lautaro Martínez, Julián Álvarez o Giuliano Simeone y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.