ENTREVISTA CON EL DIPUTADO NACIONAL CARLOS ZAPATA (LLA)

El diputado nacional Carlos Zapata (LLA) habló en «máxima mañana» (RADIO CADENA MÁXIMA) luego de un lunes post elecciones en PBA y las reacciones del mercado a dicha elección.

El diputado fue consultado por las elecciones de Provincia de Buenos Aires, donde el Peronismo liderado por Kicillof se llevó una victoria por amplia diferencia sobre la Libertad Avanza.

También opinó sobre el mal manejo de recursos por parte del gobierno provincial y la falta de criterio a la hora de definir sobre las cosas que realmente hacen bien a la sociedad salteña.