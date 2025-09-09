ECONOMÍA //

Las acciones argentinas en Wall Street rebotaban hasta 5% este martes, tras la abrupta caída de hasta 24%, que registraron este lunes luego de la derrota libertaria en las elecciones legislativas bonaerenses. En tanto, los bonos en dólares recortaban parte de las fuertes caídas de este lunes. Subían por encima de 1%.

La atención del mercado sigue puesta en el comportamiento del dólar y si irá a testear el techo de la banda de flotación y en la previa de la nueva licitación de deuda que el Gobierno lanzó para este miércoles.

El dólar oficial subía este martes $10 hasta $1435 para la venta en el Banco Nación (BNA) luego de que iniciara la semana en un pico de $1460. En tanto, el blue operaba con una suba de $10 hasta $1395.

Los dólares financieros, en tanto, caen hasta 0,4%. El dólar MEP se negocia a $1429,78 y el contado con liquidación (CCL) a $1435.

Las alzas de las acciones de las empresas argentinas que operan en Nueva York estaban lideradas por los títulos YPF (5,1%); seguidas por Pampa Energía (4,6%); Telecom Argentina (4,3%) y Grupo Galicia (3,8%).

Los números verdes se replicaban en el índice S&P Merval de la Bolsa porteña, que subía 2,5% en pesos y 2,7% en dólares.

Mientras, los bonos en dólares se movieron en terreno positivo en el inicio de la jornada y recortan parte de las fuertes caídas de este lunes. Anotan subas por encima de 1%.