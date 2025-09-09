MILAGRO 2025 //

Desde Santa Rosa de los Pastos Grandes partieron esta madrugada los primeros grupos de peregrinos, que a lo largo de la jornada confluirán en el histórico Gran Encuentro de la Puna. La cita será a las 15:30 en la intersección de la Ruta Provincial 129 y la Ruta Nacional 51.

Con la salida de los caminantes de Santa Rosa de los Pastos Grandes, se puso en marcha una de las expresiones más significativas de fe del norte salteño. Este martes 9 de septiembre, desde bien temprano, comenzaron a recorrer los caminos rumbo a San Antonio de los Cobres, donde se reunirán con cientos de fieles de diferentes localidades.

El esperado Gran Encuentro de los Peregrinos de la Puna tendrá lugar cerca de las 15:30 horas, en el cruce de la Ruta Provincial 129 con la Ruta Nacional 51. Allí se congregarán delegaciones de Antofagasta de la Sierra, Tolar Grande, Olacapato, Pastos Grandes, Pocitos, Mina Sijes, Mina Tincalayu, Mina Providencia y Mina Patitos, en un gesto de unidad y devoción que ya es tradición.
La caminata concluirá en San Antonio de los Cobres, donde a las 20 horas se celebrará la Misa Jubilar, presidida por el arzobispo de Salta, en un marco de emoción y espiritualidad que anticipa la llegada de los peregrinos a la Catedral de Salta para honrar al Señor y la Virgen del Milagro.
CRONOGRAMA DE LOS PEREGRINOS DE LA PUNA
En Máxima Mañana, habló Fernando, perteneciente al grupo de los Peregrinos de la Puna, él compartió su testimonio, sin más prolegómenos, la palabra completa del entrevistado por radio Cadena Máxima, a días de la Procesión, que pone en vilo al espíritu de todos los creyentes abrazados a la fe.

 

