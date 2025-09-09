MILAGRO 2025 //

Desde Santa Rosa de los Pastos Grandes partieron esta madrugada los primeros grupos de peregrinos, que a lo largo de la jornada confluirán en el histórico Gran Encuentro de la Puna. La cita será a las 15:30 en la intersección de la Ruta Provincial 129 y la Ruta Nacional 51.

Con la salida de los caminantes de Santa Rosa de los Pastos Grandes, se puso en marcha una de las expresiones más significativas de fe del norte salteño. Este martes 9 de septiembre, desde bien temprano, comenzaron a recorrer los caminos rumbo a San Antonio de los Cobres, donde se reunirán con cientos de fieles de diferentes localidades.