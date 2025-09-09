FRANJA DE GAZA //

El ejército israelí emitió el martes una amplia orden de evacuación de la Ciudad de Gaza, lo que indicó que estaba avanzando en su invasión a gran escala de la mayor ciudad del norte de Gaza.

La orden obligará a cientos de miles de personas a decidir si se arriesgan a permanecer en la ciudad o huyen hacia el sur, a zonas que ya están superpobladas. Muchas de esas zonas también están en ruinas.

Alaa Haddad, de 29 años, residente en la Ciudad de Gaza, dijo que él y su familia pensaban quedarse en su casa por ahora porque no sabían dónde trasladarse y no podían permitirse pagar los cientos de dólares que cuesta transportar sus pertenencias.

“¿Adónde podemos ir?”, preguntó. “Aunque haya un lugar, no queremos volver a ser desplazados porque es degradante y humillante”.

Durante semanas, Israel se ha estado preparando para tomar la Ciudad de Gaza, mediante la intensificación de su ofensiva militar en el lugar y el llamado a filas para otros 60.000 reservistas. Las autoridades israelíes afirman que la Ciudad de Gaza es uno de los últimos bastiones de Hamás que quedan en Gaza.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha presionado para que se amplíe la ofensiva sobre la Ciudad de Gaza, a pesar de que altos cargos de seguridad israelíes han expresado sus reservas sobre los planes. Las agencias internacionales de ayuda y algunos aliados de larga data también los han condenado.

La orden de evacuación del martes se produjo mientras seguían estancadas las conversaciones indirectas de alto al fuego entre Hamás e Israel.