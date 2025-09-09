La causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) avanza con nuevas medidas judiciales que apuntan a desentrañar el supuesto entramado de contrataciones irregulares entre ese organismo y la droguería Suizo Argentina.

Mientras la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) ya revisó buena parte de los contratos en cuestión, los investigadores ahora intentan determinar si existe un respaldo completo del teléfono celular de Diego Spagnuolo, el exdirector del organismo que fue apartado tras la filtración de audios donde denuncia pedidos de coimas.

En ese caso buscan la manera de llegar a esa nube que podría contener buena parte de la información eliminada.

El contenido del celular de Spagnuolo es una pieza clave. Según confirmaron fuentes judiciales, la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) ya informó que no podrá recuperar los mensajes eliminados del dispositivo, lo que limita la posibilidad de confirmar si allí había comunicaciones con altos funcionarios como el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei o Eduardo “Lule” Menem.

Pero queda aún una herramienta más: determinar si en algún momento Spagnuolo hizo una copia de seguridad de su teléfono.

Spagnuolo, por ahora, se mantiene recluido en su casa, habla únicamente con su círculo íntimo y sus abogados, y aguarda poder acceder al expediente para definir si se presenta como arrepentido. “Es una posibilidad”, sueltan aquellos que lo ven recurretemente. Para otros es tan solo una amenaza que nunca se concretará. Solo el exfuncionario sabe lo que hará.

En las últimas horas, los abogados de Spagnuolo, Juan Araoz de La Madrid e Ignacio Rada Schultze, pidieron suspender los plazos para responder respecto del pedido de nulidad planteado por los Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina. Los letrados quieren ver el expediente, que se mantiene en secreto de sumario.