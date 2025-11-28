El Gobierno volvió a aplicar una suba parcial en los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), que se traslada directo al precio del litro de nafta y gasoil. El alza regirá desde el lunes 1° de diciembre.

Así, solo por impuestos, el litro de nafta súper subirá $16,37 sobre los valores vigentes y en el gasoil $13,54. La medida se oficializó este viernes a través del decreto 840, publicado en el Boletín Oficial.

“Con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible, resulta necesario, para los productos en cuestión, diferir parcialmente los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones”, indicaron desde la Secretaría de Energía.

En noviembre, el Ejecutivo aplicó de manera parcial un alza de 1% en los impuestos sobre los combustibles, que recayó sobre los valores al surtidor.