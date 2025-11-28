El cuarto viernes de noviembre se celebra el Día Internacional del Ingeniero de Sistemas, una oportunidad para agradecer a estos profesionales lo importantes que son.

Esta fecha también sirve para que los ingenieros de sistemas se sientan orgullosos de los sistemas que han diseñado, construido e implementado, como una especie de palmadita en la espalda.

¿Qué es un ingeniero de sistemas?

Podemos llamarlos de muchas formas: ingeniero de sistemas, integradores de sistemas, arquitectos, analistas, programadores. Lo que tienen en común todas estas denominaciones es que sirven para denominar a unos profesionales que usan sus conocimientos especializados y su pasión por la tecnología para diseñar y desarrollar sistemas inovadores que satisfacen las necesidades comerciales o sociales.