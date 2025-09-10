POLICIALES //

Diego Nicolás Cruz, quien hasta marzo del año pasado era director del Área de Juventud y Niñez de la Municipalidad de Salta, fue condenado ayer a la pena de 14 años de prisión efectiva por los delitos de grooming, cuatro hechos, y abuso sexual con acceso carnal agravado en dos hechos -contagió enfermedades de transmisión sexual.

El penado estuvo acompañado por un abogado particular, mientras que en representación del Ministerio Público Fiscal estuvo la doctora Sofía Cornejo, a cargo de la Unidad especializada en Ciberdelincuencia. Las audiencias, que comenzaron el 1 del corriente mes, se desarrollaron con un tribunal unipersonal a cargo del juez Pablo Farah.

Tras la lectura de la condena, el magistrado ordenó que Nicolás Cruz, de 25 años, sea trasladado a Villa Las Rosas donde deberá seguir purgando su pena. Además, también solicitaron que su ADN sea registrados en el Banco de Datos Genéticos de la provincia.

El hombre fue denunciado por los padres de un menor, quien había sido contactado por las redes sociales y manipulado a realizar distintas acciones con alto contenido sexual. Tras las sospechas de los padres y su posterior denuncia, comenzó el derrotero del exdirector municipal.

Como suele ser habitual en los casos de grooming, el sujeto se encargó de contactar al menor a través de una plataforma de citas, con el correr de los chats Cruz supo ganar la confianza de su víctima. En determinado momento fue más allá y lo citó a un encuentro personal.

Lo que desencadenó una minuciosa investigación y la caída del exfuncionario municipal, a cargo nada menos que del área de Juventud y Niñez, fue cuando la víctima les contó a sus padres que se iba a encontrar con un compañero en el Parque San Martín.

Por algún motivo, sus progenitores le dijeron que lo iban a acompañar, con lo cual el menor no pudo ocultar los nervios y fue en ese instante donde le pidieron ver el teléfono celular, descubriendo la interacción que el menor tenía con el por entonces funcionario comunal a través de una aplicación de citas.