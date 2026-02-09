Huracán venció 1-0 a San Lorenzo en el Estadio Tomás Adolfo Ducó por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026, en un clásico áspero que se definió por la contundencia de Jordy Caicedo. El ecuatoriano, que atraviesa un momento brillante, volvió a aparecer en el momento justo y le dio al equipo de Diego Martínez su primera victoria en el certamen, nada menos que ante su eterno rival y ante su gente.

El partido tuvo un primer tiempo cargado de fricción y escaso vuelo futbolístico. Hubo empujones, faltas y mucha intensidad, pero pocas situaciones claras. San Lorenzo contó con una chance nítida cuando Fabricio López habilitó a Cuello, quien falló en la definición.

También Ezequiel Cerutti y Facundo Gulli intentaron lastimar con pelota parada, aunque sin éxito. Del lado del Globo, Caicedo fue el más peligroso: primero exigió a Orlando Gil con un zurdazo bajo y luego estuvo cerca de convertir, pero la defensa azulgrana lo cerró a tiempo.

El complemento se abrió rápido. Antes de los cinco minutos, Caicedo volvió a quedar en el centro de la escena y marcó el 1-0 definitivo con un cabezazo perfecto que tomó a contrapierna al arquero visitante. El delantero sumó así su cuarto gol en cuatro fechas y se consolidó como la carta ofensiva más determinante del equipo.

Con la ventaja, Huracán manejó los tiempos y sostuvo el resultado con orden, mientras que San Lorenzo, sin demasiadas ideas, volvió a irse del Ducó con las manos vacías. El Ciclón no gana en Parque Patricios desde 2017 y estiró una racha que ya pesa en cada visita.

El triunfo le permite al Globo recuperar terreno en la Zona B tras un arranque irregular con una derrota y dos empates. Para San Lorenzo, en cambio, la derrota profundiza un inicio de torneo que deja más dudas que certezas.