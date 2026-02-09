La semana comenzó con fuerte inestabilidad en Salta y el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que rige desde este lunes a las 18 hasta las 6 del martes. La jornada presenta una temperatura máxima cercana a los 30 grados, cielo parcialmente nublado y probabilidad de precipitaciones y tormentas durante la tarde y la noche. Según el organismo, algunos fenómenos podrían ser intensos, con ráfagas, ocasional caída de granizo y acumulados de entre 30 y 50 milímetros, valores que incluso podrían superarse.

Para el martes, se espera una máxima de 28 grados, cielo parcialmente nublado y nuevamente alerta amarilla desde las 18 hasta la medianoche. El miércoles será el día más caluroso, con 31 grados de máxima y otra vez condiciones de riesgo desde el mediodía hasta la tarde, en un escenario que confirma tres días consecutivos bajo advertencias meteorológicas.

El jueves la temperatura descenderá a 28 grados, con probables lluvias y tormentas hacia la tarde-noche, y es probable que el SMN emita una nueva alerta. El viernes llegará un pulso de aire frío más marcado, con máximas entre 23 y 25 grados y persistencia de precipitaciones y tormentas.

Las zonas más afectadas serán los Valles Calchaquíes, el Valle de Lerma, La Candelaria, Metán, Rosario de la Frontera y Anta. Tras lo ocurrido en El Galpón y alrededores, donde se registraron importantes acumulados de agua, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los informes oficiales.

La inestabilidad se explica por la presencia del sistema de alta presión conocido como “alta boliviana”, que genera aire frío en altura y favorece el desarrollo de tormentas que, en esta ocasión, se desplazarán de sur a norte. Con dos ingresos de aire frío previstos —uno este martes y otro el viernes—, la semana se perfila como una de las más variables del verano salteño.

Escuchá el pronóstido detallado: