Independiente publicó en sus redes sociales, el lamento luego de que se diera a conocer la descalificación de la Copa Sudamericana, debido a los graves incidentes ante la Universidad de Chile el pasado miércoles 20 de agosto.

Minutos antes de que la pelota empezara a rodar en los primeros cuatro partidos de la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, la Comisión Disciplinaria de la Conmebol dio a conocer el fallo por los salvajes incidentes en el partido entre Independiente y Universidad de Chile, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Y el club de Avellaneda se llevó la peor parte: quedó descalificado del torneo, aunque sin exclusión en futuras competiciones como trascendió en algún momento. De este modo, el conjunto trasandino avanzó a los cuartos de final, donde se cruzará con Alianza Lima de Perú. Todo a pesar de que la cancelación del encuentro fue producto de los desmanes protagonizados por los hinchas visitantes y que ese accionar sirvió como preludio de la brutal reprimenda de la barra brava local, en una de las postales más terribles de los últimos tiempos vistas en una cancha de fútbol.

Tras este fallo, el equipo de Avellaneda publicó una foto en las redes oficiales del club con un conciso mensaje: “Perdió el fútbol, ganaron los violentos”.

En los comentarios, los hinchas chilenos festejaron la clasificación y los de Independiente pidieron la renuncia de sus dirigentes y un llamado a elecciones anticipadas.